Prvních sedm rukojmích je na svobodě, Hamás je předal Červenému kříži

Aktualizováno před 2 hodinami
Palestinské teroristické hnutí Hamás v pondělí ráno předalo do rukou Červeného kříže prvních sedm z 20 živých rukojmích, které má v pondělí propustit na základě dohody o příměří v Pásmu Gazy. Informují o tom agentura AP i izraelská média. Informace o zdravotním stavu propuštěných nebyly bezprostředně k dispozici. Izraelská armáda přijetí první skupiny rukojmích zatím nepotvrdila.
Izraelští vojáci a nemocniční pracovníci chystají sanitky a vybavení k přijetí rukojmí propuštěných Hamásem v nemocnici Šiba v Ramat Ganu poblíž Tel Avivu (13. 10. 2025).
Izraelští vojáci a nemocniční pracovníci chystají sanitky a vybavení k přijetí rukojmí propuštěných Hamásem v nemocnici Šiba v Ramat Ganu poblíž Tel Avivu (13. 10. 2025).

Palestinské teroristické hnutí Hamás již dříve zveřejnilo seznam 20 rukojmích, kteří mají být v pondělí propuštěni.

Podle Reuters také začali do autobusů nasedat Palestinci, kteří jsou nyní zadržováni v izraelských věznicích a které má podle dohody propustit Izrael. Jména těchto více než 1900 osob následně Hamás rovněž zveřejnil.

Propuštění rukojmích je součástí dohody o ukončení války v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Podle izraelských médií propuštění může být rozděleno na dvě etapy a část z navracených by tak byla propuštěna později.

Válka v Gaze skončila, řekl Trump na palubě Air Force One. Zamířil do Tel Avivu

V 9:20 místního času (8:20 SELČ) do Tel Avivu přiletí prezident Donald Trump. Trump se podle Bílého domu krátce setká s příbuznými rukojmích a posléze v 11:00 (10:00 SELČ) přednese v Knesetu projev. Podle ToI je možné, že Trump v jedné z nemocnic navštíví i některé z rukojmích, "pokud to podmínky dovolí". Již ve 13:00 (12:00 SELČ) odletí do Šarm aš-Šajchu.

Tam se má účastnit slavnostního podpisu dohody o ukončení války v Pásmu Gazy, kterou se svým mírovým plánem prosadil. Trump bude v Šarm aš-Šajchu také spolupředsedat mírovému summitu, na němž mají garanti Trumpova plánu vyjádřit souhlas s obecnými principy dvacetibodového rámce plánu. Garanty jsou Spojené státy, Egypt, Katar a Turecko. V 17:00 (16:00 SELČ) Trump podle Bílého domu odletí zpět do USA.

 
