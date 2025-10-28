Zinscenoval Hamás nález těla? Netanjahu nařídil armádě okamžitě zaútočit v Gaze

Teroristické hnutí Hamás již v reakci uvedlo, že odkládá na večer plánované a již oznámené předání těla dalšího rukojmího.
Izraelské jednotky v oblasti Rafahu na jihu Pásma Gazy se v úterý odpoledne dostaly pod palbu, napsal server The Times of Israel s tím, že izraelská armáda odpověděla dělostřelbou. Armáda tento incident označila za porušení příměří ze strany Hamásu.
Příměří v Pásmu vstoupilo v platnost 10. října. V neděli 19. října při útoku protitankovou střelou na jihu Pásma zahynuli dva izraelští vojáci, na což izraelská armáda v odvetě odpověděla leteckými údery, při nichž zahynuly tři desítky Palestinců.
Za "zjevné porušení" dohody o příměří označil Netanjahu také pondělní předání pozůstatků rukojmího. Ty podle Izraele patřily rukojmímu Ofiru Carfatimu, kterého skoro před dvěma roky v Pásmu Gazy exhumovala izraelská armáda. Netanjahu v reakci na toto zjištění svolal bezpečnostní kabinet.
Zinscenovaný nález těla
Izraelská armáda Hamás obvinila, že nález Carfatiho pozůstatků zinscenoval, přičemž jako důkaz zveřejnila 15minutové video pořízené průzkumným dronem.
Na záběrech maskovaní muži nejprve do bagrem vyhloubené jámy umístí bílý pytel, který později zahrnou zeminou. Následně pytel ze země vyzvednou a přivolají zástupce Červeného kříže, který je prostředníkem pro předávání těl mrtvých zpět do Izraele. Podle armády video pochází z pondělí z východní části města Gaza.
"Tyto záběry jasně ukazují, že teroristická organizace Hamás se snaží vyvolat falešný dojem, že se snaží nalézt těla, zatímco ve skutečnosti zadržuje mrtvé jako rukojmí, jejichž pozůstatky odmítá vydat, přestože to vyžaduje dohoda," cituje deník Haarec z prohlášení armády.
V Pásmu Gazy jsou podle tiskových agentur stále pozůstatky 13 rukojmích. Hamás od 10. října, kdy začalo platit příměří, do této chvíle vrátil 15 z 28 těl zemřelých či zabitých rukojmích, které do té doby v Pásmu Gazy zadržoval. Za každého mrtvého rukojmího Izrael předává do Gazy těla 15 Palestinců, které zabil ve válce či kteří zemřeli v izraelských věznicích. Hamás v souladu s dohodou již vydal posledních 20 živých rukojmích a průtahy s předáním mrtvých zdůvodňuje tím, že neví, kde přesně jsou.