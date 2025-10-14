V Gaze zemřeli navzdory příměří čtyři lidé, snažili se dostat do svých domovů

Podle agentury se jednalo o Palestince, kteří se snažili dostat ke svým domovům, které v průběhu války museli opustit. Izraelská armáda uvedla, že se tito lidé přes varování přiblížili k jejím jednotkám. V Pásmu Gazy v pátek vstoupilo v platnost příměří.
Izraelská armáda podle agentury Reuters uvedla, že v severní části pásma několik osob překročilo "žlutou linii", za niž se armáda v rámci příměří stáhla, a přiblížilo se k jejím jednotkám. Osoby podle armády ignorovaly výzvy, aby se vzdálily, a proto vojáci zahájili palbu.