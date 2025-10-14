Zahraničí

V Gaze zemřeli navzdory příměří čtyři lidé, snažili se dostat do svých domovů

před 3 hodinami
Nejméně čtyři lidé zahynuli při úterním úderu izraelské armády ve městě Gaza, napsala palestinská agentura WAFA s odvoláním na tamní zdravotnické zdroje. Původní informace hovořily o třech mrtvých.
Podle médií se jednalo o Palestince, kteří se snažili dostat ke svým domovům, které v průběhu války museli opustit.
| Foto: Reuters

Podle agentury se jednalo o Palestince, kteří se snažili dostat ke svým domovům, které v průběhu války museli opustit. Izraelská armáda uvedla, že se tito lidé přes varování přiblížili k jejím jednotkám. V Pásmu Gazy v pátek vstoupilo v platnost příměří.

Izraelská armáda podle agentury Reuters uvedla, že v severní části pásma několik osob překročilo "žlutou linii", za niž se armáda v rámci příměří stáhla, a přiblížilo se k jejím jednotkám. Osoby podle armády ignorovaly výzvy, aby se vzdálily, a proto vojáci zahájili palbu.

 
Další zprávy