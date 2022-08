Gorbačov rozbil lživý systém, zaznívá z Ruska. Jiní litují rozpadu Sovětského svazu

Slovenský ministr financí Igor Matovič v nynější krizi ve vládní koalici splní ultimátum liberální strany Svoboda a solidarita (SaS) na odchod z kabinetu, pokud tak učiní také šéf SaS a ministr hospodářství Richard Sulík a pokud bude schválena pomoc obyvatelům a další opatření. Vyplývá to z vyjádření premiéra a Matovičova stranického kolegy Eduarda Hegera. Matovič i jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) demisi ministra financí dříve opakovaně odmítli.

SaS na začátku července odstoupila od koaliční smlouvy a požadovala zejména, aby Matovič již dále nebyl členem kabinetu. Strana zároveň dala kolegům v koalici čas do středy na nové uspořádání vztahů v koalici, v opačném případě by čtyři ministři podali demisi. Vláda by tak již neměla většinu ve sněmovně.