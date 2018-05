Gangu otrokářů ze Slovenska uložil britský soud vysoké tresty

AKTUALIZOVÁNO před 15 minutami

Podle listu The Northern Echo je kauza rodiny z jihozápadního Slovenska, která žila dlouhodobě v Newcastlu, jedním z nejhorších případů moderního otroctví zaznamenaných na severu Anglie.

Londýn - Mnohaleté tresty odnětí svobody uložil v pátek britský soud sedmi členům skupiny, které již v dubnu uznal vinnými z obchodování s lidmi a jejich zotročování. Většina členů gangu pochází z jedné rodiny ze Slovenska, informoval server The Northern Echo. Oběti zločinecké skupiny pocházely z Česka a ze Slovenska. Jejich zotročováním si gang mohl podle prokuratury přijít během sedmi let až na 250 000 liber (7,2 milionu korun).

Vůdce gangu a jeho bratr dostali desetiletý trest, jejich manželky by měly za mřížemi strávit každá pět let. Příbuznému rodiny, který se na trestné činnosti podílel, uložil soud čtyřletý trest vězení. Stejně dlouho by měla za mřížemi strávit také matka vůdce gangu. Posledním odsouzeným je sedmnáctiletý chlapec, o jehož vztahu ke zbytku gangu média neinformovala. Do vězení jej soud poslal na dva roky.

Zločinecká skupina v Česku a na Slovensku slibovala svým obětem práci v Británii. Když lidé do Spojeného království dorazili, členové gangu je podle soudu zotročili. Přes den museli pracovat, dostávali ale jen zlomek vydělaných peněz. Odsouzení rovněž jménem svých obětí žádali v Británii o sociální přídavky, peníze si však nechávali pro sebe.

Pokud zrovna nebyly připoutány řetězem nebo přivázány, drželi členové gangu své oběti v podstatě v zajetí, spát musely ve sklepeních, zaznělo již v dubnu u soudu. Vzhledem k tomu, že neovládaly angličtinu, nebyly oběti gangu schopny se samy ze své situace dostat. Navíc byly zastrašovány. Svou činností si gang vydělal údajně až 250 000 liber (7,2 milionu korun).