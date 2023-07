Francie opět vybuchne, otázkou je kdy. Naštvaní lidé i policisté jsou agresivnější

Do Francie se vrátil klid. Zemi zachvátily násilnosti poté, co minulý týden policista na severním předměstí Paříže zastřelil sedmnáctiletého Nahela při běžné silniční kontrole. Nyní už zapalování aut a radnic utichlo. Jenže do kdy?

Francii nesužovaly podobné nepokoje poprvé. K těm nejvýraznějším došlo v roce 2005, kdy policejní hlídka v Clichy-sous-Bois na předměstí Paříže pronásledovala trojici mladíků a dva poté zemřeli, když se schovali v elektrické stanici a zasáhl je proud vysokého napětí. Demonstrace a srážky s pořádkovými silami tehdy trvaly měsíc. Menší nepokoje se od té doby opakovaly ještě třikrát. Scénář byl vždy stejný. Do varu se dostaly chudinské okraje velkých měst, kde žijí početné přistěhovalecké komunity, a z nich se nepokoje rozšířily dál. Nastalá veřejná debata probírala krach začleňování cizinců do francouzské společnosti, nezaměstnanost imigrantů i rasismus v zemi. Související Co se to děje s Francií? "Ten koktejl je známý a za posledních patnáct dvacet let se nezměnil," řekl i nyní v debatě Mediapartu starosta příměstské části východně od Paříže Ali Rabeh, sám Francouz marockého původu. Také tentokrát byl na počátku nepokojů nepřiměřený zásah policie. Silniční hlídka zastavila auto s Nahelem za volantem v Nanterre na severu Paříže, protože jeho vůz jel v pruhu vyčleněném pro autobusy. Na videu, které incident zachytilo, diskutuje policista s řidičem ve voze, auto se pak zprudka rozjede, načež strážník vypálí z bezprostřední blízkosti z poloautomatické zbraně dovnitř vozu. Mladý Francouz nebyl sledovaný delikvent. Při kontrole se ukázalo, že Nahel "jen" neměl řidičák. Zjevně dostal strach a šlápl na plyn, aby hlídce ujel. Francouzské statistiky říkají, že mladí Arabové a černoši mají dvacetkrát vyšší pravděpodobnost, že je policie "náhodně" legitimuje, než zbytek populace. Koreluje to s vyšší kriminalitou mezi přistěhovalci než mezi rodilými Francouzi. Přesto je kontrola mladíků z mimoevropských zemí disproporčně častější než u jejich vrstevníků. Související „Nesmíme se podvolit.“ Násilníci u Paříže útočili pyrotechnikou na rodinu starosty 1:18 "Nahela nikdo zastřelit nechtěl" Bývalý dlouholetý komentátor francouzské společnosti a nyní politik Bernard Guetta je jedním z těch, kdo tvrdí, že přesto nelze francouzskou policii označit za sílu se systémovým rasismem ve svých řadách. "Bezpochyby jsou mezi francouzskými strážníky rasisté. Označit tak celou policii je liché. Integrovala menšiny, mezi jejími členy je řada lidí s přistěhovaleckými kořeny," řekl deníku Aktuálně.cz Bernard Guetta, nyní evropský poslanec za liberální hnutí prezidenta Emmanuela Macrona. "Nemyslím si, že v případě Nahela máme našeho George Floyda," pokračoval Guetta v narážce na Afroameričana, kterého před třemi lety v Minneapolis při zatčení udusil policista, který mu osm minut klečel na krku. "Floyda chtěli ti policisté zabít. Myslím, že Nahela nikdo zastřelit nechtěl. Na videu je vidět, že strážník má strach. Jedná ve zkratu," říká Guetta. "Svým způsobem je to ale horší, protože strach je na obou stranách masivně rozšířený. Mají ho lidé na předměstích z policie a mají ho strážníci z obyvatel na předměstích." K podobným případům, kdy hlídka zastřelila Francouze v autě, došlo jen za loňský rok v zemi třináctkrát. Počet použití střelné zbraně při zásazích pak od roku 2017 vzrostl ve Francii šestinásobně. Související Během nepokojů zemřel mladý hasič, který zasahoval na parkovišti v Paříži Země v tomto roce přijala nový zákon, který pořádkovým silám uvolnil ruce pro případ střelby na civilisty. Strážníci nyní nemusí deklarovat ani sebeobranu, aby mohli stisknout spoušť. Násilí vzrostlo Zmíněnému zákonu v posledních měsících mandátu Françoise Hollanda předcházely kroky předchozího prezidenta Nicolase Sarkozyho. Ten dal coby zastánce tvrdé linie a bývalý ministr vnitra vybavit francouzskou policii mimo jiné poloautomatickými zbraněmi. Výsledkem obou kroků je skokový nárůst agresivity v represivních složkách státu. Francie byla kvůli policejní brutalitě opakovaně kritizována evropskými soudy i OSN. Ve veřejné debatě se proto skloňuje termín "amerikanizace" francouzské policie. Nynější policistovo okamžité postavení mimo službu a obvinění z vraždy bylo první svého druhu za mnoho let. "Nejsme tak daleko jako ve Spojených státech, kde policie vytahuje zbraň na všechny a kvůli všemu," tvrdí Francouz Guetta. "Zákon z roku 2017 je ale špatný a v řadách policie koluje velké množství vysoce účinných zbraní. Násilí vzrostlo. Na obou stranách. Tohle je novinka oproti bouřím v roce 2005," dodává europoslanec. Video: Násilníci chtěli u Paříže zapálit starostův dům 1:18 „Nesmíme se podvolit, jinak zvítězí.“ Násilníci chtěli u Paříže zapálit dům se starostovu rodinou. | Video: Reuters, Asociated Press

