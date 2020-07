Francie, Německo a Itálie hrozí sankcemi kvůli skrytím dodávkám zbraní do Libye

Baseballový klub Toronto Blue Jays nedostal od kanadské vlády svolení hrát během koronavirové krize zápasy MLB na domácím stadionu. Jediný kanadský klub v elitní zámořské lize uvažuje o tom, že by hrál v Dunedinu na Floridě, kde má tréninkové centrum, nebo v Buffalu, kde sídlí jeho farmářský tým. Florida se však potýká s nákazou koronavirem a hřiště v Buffalu nemá kvalitní osvětlení.

Vedení města i regionální vláda souhlasily s tím, aby baseballisté Toronta hráli na svém stadionu Rogers Centre, federální kabinet však tuhle možnost zamítl.

"Zápasy by vyžadovaly opakované cesty týmu i jeho soupeřů přes hranice. Obzvlášť znepokojivé by to bylo, kdyby Blue Jays museli hrát tam, kde je riziko přenosu nákazy stále vysoké," uvedl ministr pro imigraci Marco Mendicino.

MLB má začít 23. července. Ve zkrácené sezoně sehraje každý tým jen 60 zápasů místo plánovaných 162.