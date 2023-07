Německé tanky a bojová vozidla, které používají Ukrajinci při boji s ruskými okupanty, by už od září mohly vznikat přímo na Ukrajině. Německá zbrojařská firma Rheinmetall tam ve spolupráci s ukrajinskou společností Ukroboronprom staví novou továrnu. V ní by mohlo vzniknout ročně až 400 tanků. Nahlédněte do podobného zařízení v německém Kasselu.

