"Fosilie dne". Babiš dostal anticenu zahraničních aktivistů za svůj projev v Glasgow

Mezinárodní aktivistická síť Climate Action Network (CAN) na úvod druhého týdne klimatického summitu COP26 zařadila Česko a jeho premiéra Andreje Babiše mezi "fosilie dne". Anticenu v pondělí udělila mimo jiné proto, že Babišovo vystoupení v Glasgow podle ní spíše připomínalo projev na konferenci popíračů klimatických změny.

Český premiér minulý týden ve Skotsku vyjádřil pochybnosti ohledně cílů Evropské unie kolem snižování emisí skleníkových plynů a kritizoval návrhy Evropské komise z balíčku nazvaného Fit for 55. Také řekl, že bez odpovědí na otázky, zda cíle nejsou příliš ambiciózní či kolik bude ekologická transformace stát, se Zelená dohoda stane evropskou zelenou sebevraždou. Realizace tohoto plánu, který se týká dosažení uhlíkové neutrality, podle něj může přinést enormní společenské napětí.

"Když český předseda vlády Andrej Babiš využil fórum světových lídrů na COP26 k tomu, aby zelenou dohodu EU označil za nikoli 'dohodu, nýbrž ideologii', vypadalo to, jako by si akci v Glasgow spletl s konferencí popíračů klimatických změn," reaguje organizace CAN, která se označuje za největší světovou síť sdružení bojujících proti "klimatické krizi".

Při příležitosti klimatické konference OSN průběžně vyhlašuje tři "fosilie dne", přičemž Babiš a ČR jako celek v pondělí dostali třetí cenu za "domácí a mezinárodní snahy vyhnout se klimatické zodpovědnosti". Babiš v tomto směru ukazuje na Spojené státy a Čínu, jeho země ale má v přepočtu na obyvatele třetí nejvyšší emise skleníkových plynů v EU a jejich produkci nesnižuje, píše CAN.

"Zatímco se vyhýbá zmírňujícím krokům na domácí půdě, obchází pomoc nejzranitelnějším a nejvíce zasaženým zemím v zahraničí a neposkytla jedinou korunu Zelenému klimatickému fondu," dodává organizace o České republice s odkazem na finanční mechanismus OSN pro podporu ekologické transformace v rozvojových zemích.

CAN v pondělí "ocenila" také Mexiko, které podle ní navyšuje finanční podporu produkce fosilních paliv a otálí se snižováním uhlíkových emisí. Na prvním místě rubriky "fosilie dne" skončily společně Británie a Saúdská Arábie, a to za průběh vyjednávání ohledně budoucnosti osvětového programu Action for Climate Empowerment (ACE).