Finsko si minutou ticha připomnělo oběti útoku v Turku

před 11 minutami

Minutou ticha v neděli lidé po celém Finsku uctili památku dvou obětí pátečního teroristického útoku ve městě Turku. Kromě mrtvých si páteční útok Maročana vyžádal také osm zraněných. Na místě tragédie se shromáždilo několik stovek lidí. Osmnáctiletý Maročan, který přišel do Finska v loňském roce a požádal tu o azyl, pobodal deset lidí ve věku od 15 do 67 let, z toho osm žen. Podle úřadů cílil útočník právě na ženy, muži utrpěli zranění ve snaze pomoci obětem. Útočníka policie postřelila do nohy a zadržela. Policie v sobotu oznámila, že případ vyšetřuje jako vraždu s "teroristickým motivem". Pokud by se potvrdilo, že šlo o terorismus, byl by to první podobný atentát ve Finsku.