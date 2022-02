Fiala předčasně odjíždí ze summitu EU. Stihl šéfku komise, ze schůzky V4 naopak sešlo

Premiér Petr Fiala (ODS) se v Bruselu účastní svého prvního summitu EU. Lídři sedmadvacítky si na podnět Francie pozvali desítky hlav států a vlád afrických zemí a vztah obou kontinentů po ústupu pandemie byl hlavním tématem summitu. Došlo i na uzavřenou debatu o možném útoku Ruska na Ukrajinu a případné sankce. Tahle část byla vyhrazena jen evropským lídrům a ti u sebe nemohli mít ani mobily.

Poprvé se také Fiala ve čtvrtek osobně potkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Měli se vidět původně už 3. února v Bruselu, kam ho německá politička pozvala, Fiala ale nakonec termín zrušil kvůli schůzi sněmovny. "Konečně osobně," byly proto jedny z prvních slov von der Leyenové, kterými Fialu s úsměvem přivítala v sídle komise. "Byl to velice otevřený rozhovor, paní předsedkyně slíbila veškerou pomoc a součinnost při přípravě českého předsednictví," řekl stručně premiér po schůzce.

Bylo to ale opět domácí dění, které přimělo Fialu zkrátit premiérský pobyt v Bruselu. Ze dvoudenní schůzky spěchá v noci po prvním dnu zpátky do Prahy. Důvodem je plánované projednávání státního rozpočtu ve sněmovně v pátek dopoledne, kam ohlásil příchod i Miloš Zeman.

"Přistoupili jsme k večernímu odletu, aby pan premiér mohl být u projednávání protiinflačního rozpočtu," řekl mluvčí vlády Václav Smolka. Původně měl Fiala zůstat v belgické metropoli do pátečního poledne, kdy summit EU-Afrika končí.

Sešlo i ze setkání šéfů vlád zemí visegrádské čtyřky. To je přitom velmi neobvyklé, schůzka na půdorysu V4 se pravidelně koná na každém summitu unie. Fiala podle informací HN a Aktuálně nejevil o debatu v tomto formátu zájem a do poslední chvíle nepotvrdil svoji účast. "Nikdo na to netlačil, nikdo to nevzal za své," řekl k tomu vládní mluvčí Smolka. "Měli by se všichni vidět u Borise Johnsona v březnu v Londýně," dodal.

Naopak čas si Fiala vyčlenil na rakouského kancléře Karla Nehammera. Hodinová schůzka s ním v Bruselu se konala na žádost českého premiéra. "Pro mě jsou vztahy s Rakouskem velmi důležité. Je to naše sousední země, pojí nás historie, je potřeba spolu mluvit," řekl po schůzce Fiala. "Měli jsme velmi přátelský rozhovor, pozval jsem pana kancléře do České republiky," dodal šéf české vlády.