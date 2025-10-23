Díky bohu, že ten summit zrušili. Budapešť byla skvělá ruská provokace, říká expert

Nejnovější informace hovoří o tom, že se setkání Putina s Trumpem v Budapešti nakonec v nejbližší době neuskuteční…
Není důvod se setkat, není možnost míru, příměří. Každý má své vlastní zájmy.
Putin si jen potřebuje oddechnout od tlaku Západu a jakákoli Trumpova přízeň je zelenou pro jeho další údery na Ukrajinu. Putin střílel, střílí a bude střílet na Ukrajinu bez ohledu na to, co řekne Donald Trump. Jen s ním manipuluje.
To dokazuje i naprosto šílený návrh ruské strany o schůzce v Budapešti, který nikdo nepřipravil. Trump možná narychlo souhlasil, ale pak viděl, že Putin absolutně není připraven změnit svou vyjednávací pozici.
Když Putina nedokáže zastavit Trump, tak kdo? Je to Peking nebo Indie?
Putina lze zastavit jen tak, jak byl zastaven Hitler v roce 1945. Putina může zastavit pouze rozsáhlá západní vojenská síla, která zničí jeho armádu na Ukrajině, která bude schopna udeřit nebo umožní Ukrajině udeřit hluboko do Moskvy, na ruské území.
Putina lze zastavit pouze rozsáhlou vojenskou porážkou Ruska. Na to ale není Západ připraven. Putina nic nezastaví a myslím si, že válka bude pokračovat ještě mnoho let.
Takže tam podle vás není žádná vyhlídka na příměří nebo mír?
Kromě trpícího ukrajinského lidu nevidím nikoho, kdo by měl na míru zájem. Trumpovi je Ukrajina lhostejná, on chce jen získat vavříny jako mírotvorce. Ruská společnost také nežádá mír, je připravena bojovat, a Evropa také není připravena podpořit Ukrajinu…
Komentátoři mluví o tom, že to, že se schůzka měla uskutečnit v Budapešti, je signálem pro Evropu. O jaký signál jde?
Je jich několik. Nikdo si ji nevybral, byl to mazaný návrh ruské strany. Orbán, přítel Trumpa a přítel Putina, je takový trojský kůň uvnitř Evropské unie. Je to člověk, který podkopává jednotu Evropy. Setkání v Budapešti by bylo doslova minou pod Evropskou unií, minou pod sankcemi, aby se ukázalo, že navzdory všemu je možné hostit Putina a uspořádat summit na území EU.
Navržení Budapešti bylo velmi dobře naplánovanou provokací ze strany Ruska. Díky bohu, že byl zrušen a neuskuteční se, protože Budapešť je také místem, kde byly zrazeny zájmy Ukrajiny. V roce 1994 bylo podepsáno Budapešťské memorandum, podle kterého se Ukrajina vzdala jaderných zbraní výměnou za bezpečnostní záruky.
A kde jsou tyto bezpečnostní záruky nyní? Proč se Ukrajina vzdala jaderných zbraní? Kdyby Ukrajina nyní měla jaderné rakety, měli bychom zcela jiný scénář této války…
Proč podle vás Putin nechce válku zastavit? Ekonomika země sice nekolabuje, ale klesá, umírá spousta lidí…
To mu nevadí, může zemřít další milion, další dva, další tři miliony Rusů. Vůbec mu to nevadí a Rusko tyto oběti přijme. Stejně jako obětovalo 30 milionů lidí za druhé světové války.
Putin si myslí, že tuhle válku vyhraje. Je to maniak, který věří svému obrazu světa. Myslí si, že vyhrává - a v mnoha ohledech má pravdu. Rusko je teď mnohem konsolidovanější, mnohem stabilnější než před třemi lety. Elita je vybudovaná, společnost spolupracuje s mocí, dodává nová těla, která se mění v mrtvoly, jež plní zákopy.
Nedávná zpráva našich ekonomů Inozemceva, Alexašenka a Někrasova říká, že ruská ekonomika má zdroje minimálně na deset let. Evropská unie stále nakupuje ruskou ropu, technologie se dají koupit oklikou, Rusko dostává íránské drony, čínské čipy, může denně pálit desítky raket na Ukrajinu a vypouštět stovky, brzy možná tisíce dronů.
Navíc vidíme rozkol v řadách západních zemí a NATO. Máte Fica, Orbána a není jasné, jak se k válce postaví nová Babišova vláda. Putin má všechny důvody se domnívat, že válka probíhá podle jeho scénáře. Změnila se v evropskou válku, je napadáno území Polska, Rumunska, Estonska - a NATO nijak nereaguje.
Míra konfrontace se zvyšuje a vše probíhá podle jeho scénáře. Proč by to teď zastavoval? Naplánoval velkou válku s Evropou a ta se postupně blíží…
To, co jste teď popsal, jsou všechno velmi pesimistické scénáře. Lze o současné situaci říct aspoň něco pozitivního?
Bohužel. Jsme zatahováni do světové války. Putinovi se nedaří úplně všechno, nepodařilo se mu dobýt Kyjev za tři dny, ale přesto zatáhl svět do válečného stavu. Vojenské rozpočty rostou, úroveň jaderného nebezpečí se neustále zvyšuje, lidé kopou protiatomové kryty.
Putin je ve všech světových zprávách na titulních stranách, z hlediska diplomacie a PR zatím vítězí. Rusko je ve válce s Evropou a Evropa není ve válce s Ruskem. Putin v této válce rozhoduje a Evropa jen reaguje, opožděně a neochotně, a míč je proto na straně Ruska.
Co ale může Evropa dělat?
Může uzavřít nebe nad Ukrajinou, vyslat kontingenty, nebát se konfrontačních prohlášení vůči Rusku. Západ by měl dovolit Ukrajině zasáhnout Moskvu a ruské základny raketami dlouhého doletu. Evropa by měla uznat fakt, že je ve válce s Ruskem, a měla by aktivovat článek 5 Washingtonské smlouvy, kterým prohlásí Rusko za nepřítele.
Dříve nebo později se to stejně stane. Jsme někde v letech 1938-1939, kdy se Evropa usilovně snaží nevšímat si Hitlera, nevyhlašovat mu válku. Trvalo pět let, než se svět sjednotil, v roce 1943 se v Teheránu rozhodlo o zničení Hitlera. A teď jsme úplně stejně před další velkou válkou a nechceme věřit, že se blíží.
Můžete tedy jako historik říci, že se minulost opakuje?
Ano. Problém je v tom, že druhá světová válka neskončila. Jedna fašistická diktatura byla poražena, ale druhá diktatura zůstala. A ta nyní znovu ohrožuje svět a Evropu.