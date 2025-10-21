Zahraničí

Diktátor Lukašenko vyhlásil válku kávě. "Zdržuje lidi od práce," horlí

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 40 minutami
Běloruské bezpečnostní složky v pondělí zasahovaly proti kávě na čerpacích stanicích. Stalo se tak na přání sedminásobného prezidenta země Alexandra Lukašenka. "Poslední evropský diktátor" si stěžoval na dlouhé fronty vznikající kvůli lidem, kteří si na benzinkách kupují i kávu, a prohlásil, že je potřeba nastolit "železný pořádek".
Alexandr Lukašenko mluvil o doplňkovém prodeji na čerpacích pumpách | Video: Telegram/Pul Pervogo

Lukašenko vypověděl, co mu popsali předsedkyně Národního shromáždění Natalija Kočanovová a premiér Oleksandr Turčin, když se pokusili natankovat. "Auta byla zaparkovaná napříč, nikdo se nemohl nikam dostat. A kde všichni jsou? Pijí kávu," líčil Lukašenko s odkazem na svědectví svých podřízených.

Běloruský prezident následně prostřednictvím šéfa Bezpečnostní rady zaúkoloval ministra vnitra tak, aby uničil opatření, která vzniku front na benzinkách zabrání, a aby tam nastolil "železný pořádek". Už v pondělí měly na úkolu začít pracovat skupiny policistů složené z jednotek takzvané Milice veřejné bezpečnosti a dopravní policie. Účelem je podle policistů kontrolovat ty, kteří nesprávně parkují se svými vozidly na čerpacích stanicích.

Pilní Bělorusové však nemrhali časem a sami "na vlastní triko" okamžitě spustili kontroly, alespoň to uvádí státní běloruská televize STB

Podle Lukašenka si mu na fronty na benzinkách stěžovali sami občané. "Prezidente, přijďte a nastolte pořádek!" tlumočil jejich údajné vzkazy. Přitom to byl on, kdo rozhodl, aby na každé čerpací stanici byla vedle pohonných hmot i s nimi souvisejících produktů k mání právě také káva. Tento plán se však podle něj zvrtl. "Dnes nemůžeme přijet a natankovat, protože auta jsou zaparkovaná na špatném místě… To všechno lidi zdržuje od práce," doplnil prezident.

Mezi prodejním artiklem na běloruských čerpačkách je káva druhým nejžádanějším produktem - pochopitelně hned po naftě a benzinu -, a jak také připomíná nezávislý web Zerkalo, ziskovost z prodeje kávy bývá výrazně vyšší než u pohonných hmot.

Nestabilita panující v Bělorusku kolem všeho, co se týká podnikání, nutí majitele čerpacích stanic spoléhat i na maloobchodní a kavárenský provoz. Jinak by těžko finančně přežili. Například společnost Belarusneft  dokonce svůj vlastní internetový obchod, ve kterém lze koupit nejen produkty pro motoristy, ale také zahradní techniku ​​a hnojiva.

Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko v Vaalamském klášteře v Karélii v Rusku, 1. srpna 2025.
Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko v Vaalamském klášteře v Karélii v Rusku, 1. srpna 2025. | Foto: Reuters

Jednoduché řešení jednoduchého problému

Proč je fronta u pump problém zrovna nyní? "Nejdřív jsem si myslela, že si dělají legraci, dokud ministr vnitra Kubrakov nezačal vysílat z benzinové pumpy a vyprávět, jak mu na tom záleží," komentovala pro běloruskou mutaci Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda novinářka a někdejší politická vězenkyně Lukašenkova režimu Olga Loika.

"Navrhuji, abychom šli dál a vytrhli záchody na benzinových pumpách. Koneckonců ti, kdo pijí kávu na benzinkách, se pak zastavují ve frontě na záchod, kde znovu vytvářejí dopravní problémy," podotýká v žertu s tím, že běloruský vládce Lukašenko miluje řešitelné problémy - a těch mu podle ní zbývá málo. "A tady je to snadné, krásné a hlavně efektivní, můžete vyřešit ,globální' problém," doplňuje.

 
