Diktátor Lukašenko vyhlásil válku kávě. "Zdržuje lidi od práce," horlí

Lukašenko vypověděl, co mu popsali předsedkyně Národního shromáždění Natalija Kočanovová a premiér Oleksandr Turčin, když se pokusili natankovat. "Auta byla zaparkovaná napříč, nikdo se nemohl nikam dostat. A kde všichni jsou? Pijí kávu," líčil Lukašenko s odkazem na svědectví svých podřízených.
Běloruský prezident následně prostřednictvím šéfa Bezpečnostní rady zaúkoloval ministra vnitra tak, aby uničil opatření, která vzniku front na benzinkách zabrání, a aby tam nastolil "železný pořádek". Už v pondělí měly na úkolu začít pracovat skupiny policistů složené z jednotek takzvané Milice veřejné bezpečnosti a dopravní policie. Účelem je podle policistů kontrolovat ty, kteří nesprávně parkují se svými vozidly na čerpacích stanicích.
Pilní Bělorusové však nemrhali časem a sami "na vlastní triko" okamžitě spustili kontroly, alespoň to uvádí státní běloruská televize STB.
Podle Lukašenka si mu na fronty na benzinkách stěžovali sami občané. "Prezidente, přijďte a nastolte pořádek!" tlumočil jejich údajné vzkazy. Přitom to byl on, kdo rozhodl, aby na každé čerpací stanici byla vedle pohonných hmot i s nimi souvisejících produktů k mání právě také káva. Tento plán se však podle něj zvrtl. "Dnes nemůžeme přijet a natankovat, protože auta jsou zaparkovaná na špatném místě… To všechno lidi zdržuje od práce," doplnil prezident.
Mezi prodejním artiklem na běloruských čerpačkách je káva druhým nejžádanějším produktem - pochopitelně hned po naftě a benzinu -, a jak také připomíná nezávislý web Zerkalo, ziskovost z prodeje kávy bývá výrazně vyšší než u pohonných hmot.
Nestabilita panující v Bělorusku kolem všeho, co se týká podnikání, nutí majitele čerpacích stanic spoléhat i na maloobchodní a kavárenský provoz. Jinak by těžko finančně přežili. Například společnost Belarusneft má dokonce svůj vlastní internetový obchod, ve kterém lze koupit nejen produkty pro motoristy, ale také zahradní techniku a hnojiva.
Jednoduché řešení jednoduchého problému
Proč je fronta u pump problém zrovna nyní? "Nejdřív jsem si myslela, že si dělají legraci, dokud ministr vnitra Kubrakov nezačal vysílat z benzinové pumpy a vyprávět, jak mu na tom záleží," komentovala pro běloruskou mutaci Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda novinářka a někdejší politická vězenkyně Lukašenkova režimu Olga Loika.
"Navrhuji, abychom šli dál a vytrhli záchody na benzinových pumpách. Koneckonců ti, kdo pijí kávu na benzinkách, se pak zastavují ve frontě na záchod, kde znovu vytvářejí dopravní problémy," podotýká v žertu s tím, že běloruský vládce Lukašenko miluje řešitelné problémy - a těch mu podle ní zbývá málo. "A tady je to snadné, krásné a hlavně efektivní, můžete vyřešit ,globální' problém," doplňuje.