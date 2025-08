Evropa má eso v rukávu, kterým může zastavit Putina. Zaplaťte Američanům, radí ekonom

Vladislav Inozemcev žije už nějakou dobu v USA. Jako ekonom a sociolog ruského původu sleduje ruskou ekonomiku. Napsal o ní několik knih a pravidelně se vyjadřuje do médií. V rozhovoru pro Aktuálně.cz 56letý expert vysvětluje, proč nefungují západní sankce, kde se zastaví Vladimir Putin, co Západ skutečně může udělat pro zhroucení Ruska nebo kde leží klíč k míru na Ukrajině.

Když Rusové v roce 2022 začali válku proti Ukrajině, nechal jste se slyšet, že Rusko právě spáchalo sebevraždu. Ale je rok 2025 a Rusko stále není mrtvé, ruská ekonomika stále funguje… Jak je to možné?

Připomněl jste mi můj první dojem z války. Myslel jsem si tehdy, že západní sankce budou pro ruskou ekonomiku devastující. Podruhé jsem něco podobného zopakoval v říjnu téhož roku 2022, kdy Rusové vyhlásili takzvanou částečnou mobilizaci. A myslel jsem si, že vyřazení asi půl milionu lidí z ekonomického života a dalšího milionu, který uprchl ze země, bude mít opravdu drtivý účinek.

Od té doby jsem nikdy nepředvídal, že se ruské ekonomice stane něco špatného, protože mistrovské řízení ekonomického bloku vlády v roce 2022 poskytlo dobrý základ pro skutečnou stabilizaci ruské ekonomiky. Ta funguje díky tomu, že je založena na soukromých společnostech, což jí poskytuje obrovskou odolnost.

Sankce přicházejí pomalu a ruské hospodářství se jim stíhá přizpůsobovat. A navíc Západ selhal v odříznutí Ruska od příjmů z plynu a ropy, není také schopen přerušit dodávky high-tech zboží, které jdou přes různé země, od Brazílie po Čínu, od Jižní Afriky po Turecko. Tato chyba tedy ve skutečnosti podporuje ruskou ekonomiku a umožňuje jí přežít.

A přestože si mnozí, včetně západních politiků, myslí, že je to jako v Sovětském svazu, situace je naprosto odlišná. Ruské vazby na svět jsou obrovské a Západ nekontroluje výrobu high-tech zboží - na rozdíl třeba od 70. let…

Na mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu prohlásilo vedení ruského ministerstva financí - a třeba i guvernérka Centrální banky Elvíra Nabiullinová, že Rusko směřuje do recese, že ruská ekonomika zpomaluje. Co to pro zemi znamená?

Má to dva prvky. Prvním je, že strategie, kterou ruská vláda používala dosud, tedy čerpání peněz z takzvaného fondu národního bohatství, kam šly příjmy z exportu ropy a plynu, už nelze použít.

Pak vojenské výdaje: rostou mnohem rychleji, než se předtím očekávalo. To proto, že ruský federální rozpočet byl každý rok schvalován s tím, že v příštím roce se vojenské výdaje zvýší, ale v roce následujícím se sníží. To se ovšem nikdy nestalo. Každý rok se výdaje zvyšovaly, zvyšovaly a zvyšovaly - od roku 2021 se zvýšily čtyřikrát, zatímco kurz rublu zůstal stejný. Vojenské výdaje jsou tedy tak vysoké, že spotřebovávají všechny zvýšené rozpočtové příjmy, a proto tento fiskální stimul nemůže trvat věčně.

Ruská ekonomika byla během válečných let poměrně úspěšná, ale ne díky vysokým rozpočtovým výdajům. Byla úspěšná proto, že rozpočtové výdaje každým rokem rostly. Ale i kdyby klesly a růst se zastavil, ekonomika se nezhroutí - možná se smrští.

Prohlášení v Petrohradu bylo varováním, že existují problémy s rozpočtem. A směřovalo k těm, kteří jsou odpovědní za vedení války. Ti totiž chtějí, aby se vojenské výdaje ještě zvýšily, což ekonomové odmítají a chtějí, aby zůstaly nejvýš na současné úrovni.

Objem výdajů ruského rozpočtu pro rok 2025 představuje 150 procent letošních příjmů z ropy a plynu. Ještě před začátkem války tyto zisky činily 44 procent výdajů… To je neudržitelné.

Když mluvíme o hlavních příjmech ruského rozpočtu, vždy to byl vývoz plynu a ropy. Ani jednoho teď Rusové neprodávají tolik jako dřív. Jak je možné, že to ruský rozpočet stále zvládá?

Víte, v roce 2013 tvořily příjmy z ropy a plynu polovinu všech příjmů federálního rozpočtu. Od té doby se tento podíl značně změnil, je to kolem 27 procent. Přesto je to je stále velká část.

Chci říct jednu věc: sankce poškozují ruskou ekonomiku jen trochu. Aby byly sankce úspěšné, měli byste na jedné straně oslabit příjmovou část rozpočtu a na druhé straně vymyslet něco, co skutečně ovlivní životní podmínky lidí. V tomto případě se totiž tyto dva prvky mohou spojit - a pokud se spojí, mohou mít určitý sociální a politický účinek.

Pracovníci v Uralvagonzavodu (ruská firma, která se zabývá vývojem a výrobou vojenské techniky včetně tanků, silničních stavebních strojů a železničních vagonů; pozn. red.) nejsou placeni v eurech. Nejsou placeni ani v dolarech. Jsou placeni v rublech. Je sankce neovlivní. A ruské banky mají obrovské peníze na domácím trhu.

Co mohou západní vlády udělat, aby tyto peníze nezískaly?

Měly by Ukrajincům dodávat zbraně a porazit Rusy na frontě. Putin je šílený. Putin nikdy nepřestane. Možná přestane na předměstí Paříže, pokud bude chtít.

Rusové by měli pochopit, že se jedná o válku, oni ji nevnímají jako skutečnou. Většina ruského obyvatelstva totiž vyrostla v Sovětském svazu. Ti, kteří tam nevyrostli, kteří byli dětmi nebo se nenarodili za sovětských časů, byli vychováni v sovětských tradicích. Nebyly špatné, propagovaly vlastenectví, boj za mír proti fašismu a tak dále.

Válka je situace, kdy každý muž starší 18 let může být okamžitě mobilizován do armády, zatčen, zabit, vzat jako rukojmí, vzat do zajetí. Nemůžete se přesunout ani z jednoho města do druhého, protože platí stanné právo, nejméně 30 procent vaší mzdy je zabaveno a přeměněno na státní závazky, jako jsou dluhopisy, které budou splaceny o 30 let později. Veškeré zboží je na příděl, takže si nemůžete koupit tolik chleba, kolik byste chtěli, nemůžete si koupit tolik másla, kolik byste chtěli, a mnoho z těchto produktů v obchodech prostě není k dostání.

V současném Rusku nic takového neexistuje, vůbec nic. Takže když někomu v Novosibirsku řeknete, že Rusko je nyní ve válce, bude se vám smát, protože žádná válka není. Není žádná mobilizace, nikdo vás ve skutečnosti nehledá, aby vás odvedl a poslal do zákopů.

Jediná věc, která se tomu přiblížila, byla v září 2022, kdy Putin oznámil mobilizaci. Kdo chce vydělat hodně peněz, může se přihlásit do armády a nechat se tam zabít, lidé tam jdou jako dobrovolníci. Je to vaše volba, že tam jdete. Není to válka. Je to jen speciální vojenská operace. A proto se Rusové nebudou bouřit, nezajímá je morální stránka věci a morální aspekty likvidace ukrajinských občanů, ukrajinských dětí.

Rusové na Ukrajině, to je krvavá a krutá žoldácká armáda, jako ve středověku. Nemá žádné idealistické ani ideologické prvky ve svém chování.

Vraťme se k sankcím. Kreml tento týden mimo jiné prohlásil, že ruská ekonomika je vůči sankcím imunní. A je tu nový, 18. balíček evropských sankcí, který je namířen například i proti bankám. Je v tomto balíčku něco, co může ovlivnit ruskou ekonomiku?

Ruské banky nyní působí převážně uvnitř země. Nikdo neobchoduje se Západem. Možná jsou propojeny s Čínou, Íránem, některými zeměmi Perského zálivu, kde západní sankce v tomto prostě nefungují.

Evropský přístup s cenovým stropem a odmítnutí přeprav ruskými tankery se neosvědčil. Dalším přístupem jsou ultimáta Donalda Trumpa, který řekl, že uvalí vysoká cla na země, které kupují ruskou ropu. Ale já si myslím, že nedokáže ani uvalit stoprocentní cla na všechno zboží dovážené z Číny do Spojených států…

Podle mého názoru by se ovšem dala zvýšit cla pro země, které obchodují s Ruskem, na základě množství ropy, které z něj nakupují. Například Čína loni vyvezla do Spojených států zboží a služby v hodnotě přibližně 485 miliard dolarů. Zároveň v roce 2024 zaplatila za ruskou ropu 62 miliard dolarů. To není sto procent jejího obchodu s USA, je to jen 18 nebo 19 procent. Proč tedy neuložit Číně cla, která se rovnají částce, kterou Čína zaplatila Rusku za ropu?

Čína tak bude platit za ruskou ropu dvakrát. A to donutí všechny země, které kupují ruskou ropu - Čínu, Turecko, Indii, Thajsko, Singapur -, aby s těmito obchody přestaly.

Může si ale Trump v současné situaci dovolit s těmito zeměmi soupeřit? Může začít ekonomickou válku proti Číně nebo Indii, dvěma obrovským ekonomikám?

Čína i Indie mají stále zájem prodávat svoje zboží do USA. Amerika jim může říct: "Nechcete nám prodávat své zboží? Dobře, prodejte ho Austrálii. Prodejte ho Jižní Africe. Vůbec žádný problém…" Cla se zdají být nejlepší řešení.

Myslíte si, že by bylo řešením, kdyby Evropa uvalila cla na země, které kupují ruskou ropu, stejně jako to plánují Spojené státy?

Je potřeba, aby Evropská unie a Spojené státy postupovaly konzistentně a udělaly totéž. Ale Evropa tento nápad nikdy nevyslovila, nikdy se o to ani nepokusila.

Evropa nemluví jedním hlasem. Chcete-li uvalit cla na Čínu, musíte zaplatit Slovensku, aby pro to hlasovalo, nebo Maďarsku, což bude dražší, než kdybyste zdvojnásobili své ztráty v tomto podniku…

Dobře, takže cla nemůžou projít. Co by ale mohl obsahovat 19. balíček, aby byl konečně funkční?

Nejsem optimista, že by něco takového mohla Evropa schválit. Mám pro ni vzkaz: Přestaňte, máte spoustu peněz, zaplaťte Američanům, kupte zbraně a pošlete tyto zbraně a munici na Ukrajinu, aby mohla bojovat proti ruské agresi. A neukládejte nové sankce, ale hlídejte si ty staré.

Takže: Vykašlete se na balíček číslo 19, revidujte prvních 17. Protože jsou naprosto k ničemu. Nefungují.

Jste ohledně konce války optimista, nebo pesimista?

Moc optimistický nejsem. Myslím, že Putin nevěří, že Západ je dostatečně odhodlaný donutit ho k zastavení války. Proto by západní země měly zvýšit tlak na třetí strany. Klíč od konce války je v Pekingu, pouze Číňané můžou vyvinout dostatečný tlak jak politicky, tak ekonomicky. Přesvědčte je, aby se postavili na vaši stranu.

Pak byste měli dramaticky zvýšit vojenskou pomoc Ukrajině. Poslat jim rakety dlouhého doletu. Nebojte se jaderného úderu ze strany Ruska, to se nikdy nestane. Prostě do toho jděte, dejte jim všechno, co můžete, nechte je bombardovat Moskvu, pošlete všechny ty rakety na Sibiř, cokoliv. Protože bez toho, bez toho, aby Rusové pocítili, že jsou ve válce, že bomby padají na jejich domy, nikdy neuspějete.