Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká

"Všechno je zahaleno v nejistotě a tajnosti, obzvláště u Vladimira Putina. Myslím, že největším otazníkem je, zda se na schůzku opozdí, nebo ne. Protože je známý tím, že chodí pozdě na všechna svá setkání, včetně schůzky s královnou Alžbětou či papežem. Takže uvidíme, zda se opozdí a nechá na sebe Trumpa čekat," říká ve Spotlight News Aktuálně.cz Medveděv.
Ten si nemyslí, že svět bude po setkání obou lídrů lepší a bezpečnější. "Představte si, že prezident Roosevelt pozve Hitlera do Spojených států v roce 1943 nebo v roce 1942. A stejná věc je nyní u Putina. Myslím, že po třech a půl letech nejbrutálnější a nejzločinnější války ve středu Evropy se mu dostane legitimity, o kterou usiloval," poznamenává politolog a historik, který žije v Česku a vyučuje na Karlově univerzitě.
Medveděv tvrdí, že přestože sám Trump o sobě mluví jako o mistrovi obchodů v zahraniční politice, před schůzkou je v lepší pozici Putin. "Z toho, co jsme viděli za posledních šest měsíců, je zřejmé, že snadno manipuluje Trumpem," vysvětluje. "A myslím si, že v roce 2025 Rusko vnímá Trumpovu administrativu jako svou největší zahraničněpolitickou devizu a že se z toho pokusí vytěžit maximum," doplňuje.