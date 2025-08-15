Zahraničí

Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 50 minutami
Na schůzce Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem nedojde k podpisu nové mnichovské dohody ani se neodehraje druhá Jalta. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to tvrdí ruský politolog a historik žijící v Česku Sergej Medveděv. Podle něj má před schůzkou navrch Putin, protože dokáže s Trumpem snadno manipulovat. Na základně Anchorage nedojde ani k dohodě o míru, ten podle Medveděva může zajistit jen Ukrajina.
Spotlight News - Sergej Medveděv | Video: Jaroslav Synčák

"Všechno je zahaleno v nejistotě a tajnosti, obzvláště u Vladimira Putina. Myslím, že největším otazníkem je, zda se na schůzku opozdí, nebo ne. Protože je známý tím, že chodí pozdě na všechna svá setkání, včetně schůzky s královnou Alžbětou či papežem. Takže uvidíme, zda se opozdí a nechá na sebe Trumpa čekat," říká ve Spotlight News Aktuálně.cz Medveděv.

Ten si nemyslí, že svět bude po setkání obou lídrů lepší a bezpečnější. "Představte si, že prezident Roosevelt pozve Hitlera do Spojených států v roce 1943 nebo v roce 1942. A stejná věc je nyní u Putina. Myslím, že po třech a půl letech nejbrutálnější a nejzločinnější války ve středu Evropy se mu dostane legitimity, o kterou usiloval," poznamenává politolog a historik, který žije v Česku a vyučuje na Karlově univerzitě.

Medveděv tvrdí, že přestože sám Trump o sobě mluví jako o mistrovi obchodů v zahraniční politice, před schůzkou je v lepší pozici Putin. "Z toho, co jsme viděli za posledních šest měsíců, je zřejmé, že snadno manipuluje Trumpem," vysvětluje. "A myslím si, že v roce 2025 Rusko vnímá Trumpovu administrativu jako svou největší zahraničněpolitickou devizu a že se z toho pokusí vytěžit maximum," doplňuje.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu

