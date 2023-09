Z Eura 7 je Euro 6. Tvrdá emisní norma na auta nebude, koalice vedená Českem uspěla

Vyjednávání o nové evropské normě na emise z aut známé jako Euro 7 míří do finále. Příští pondělí by měly země EU schválit nová pravidla, jaké zplodiny budou smět vypouštět do ovzduší auta se spalovacími motory po roce 2025. Už teď je jasné, že přísný návrh, jak s ním loni přišla Evropská komise a Česko proti němu na půdě unie zformovalo koalici kritických zemí, padl.

Maximální emise z aut by měly zůstat na úrovni stávajících pravidel - tedy Eura 6. Debata o podobě nové normy probíhá od jara. Tento týden předložili unii předsedající Španělé zatím poslední verzi. Foto: EU V klíčových parametrech návrh Eura 7 kritickým zemím už vyhovuje - neobsahuje totiž zmíněné zpřísnění emisí z výfuků. Shoda je také na tom, že by se nově měřily emise z brzd a pneumatik, které poškozují životní prostředí a tím i lidské zdraví. "Jsme po dnešním jednání optimističtí. Myslíme si, že je možné nyní dosáhnout shody mezi členskými státy," sdělil ve středu po debatě velvyslanců členských zemí v Bruselu zástupce španělského předsednictví. Stále se naopak řeší lhůty, od kdy by nová pravidla měla začít platit. Evropská komise původně navrhla červenec 2025 pro osobní auta a červenec 2027 pro nákladní. Koalice osmi nejkritičtějších států pod vedením Česka se proti tomu postavila a dosáhla zmírnění návrhu, konkrétně například o dva roky u osobních aut. Česko, Slovensko nebo Polsko si ale přejí dát automobilkám na "nájezd" na Euro 7 ještě více času. Španělé by měli ostatním zemím EU předložit poslední návrh v pátek. Co bude dál? V pondělí 25. září schválí postoj k Euru 7 členské státy (ministři pro konkurenceschopnost).

12. října projedná normu klíčový výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu a začátkem listopadu by o ní měli hlasovat europoslanci na plénu.

Pak začne vyjednávání mezi parlamentem a členskými státy o konečné podobě návrhu. Cíl je stihnout to do konce letošního roku. Koalice proti Euru 7 se zformovala v květnu. Hlavní argument Česka, Slovenska, Bulharska, Francie, Itálie, Maďarska, Polska a Rumunska byl, že navržené emisní limity jsou nerealistické s ohledem na dřívější dohodu EU o odchodu od spalovacích motorů po roce 2035. Zástupce koncernu Volkswagen Martin Jahn označil v rozhovoru pro HN Euro 7 za "kudlu do zad" automobilovému průmyslu v Evropě. Síla blokační menšiny Osmička kritických zemí měla od počátku sílu shodit návrh ze stolu, protože tvořila takzvanou blokační menšinu při většinovém hlasování. Úpravy proto vyšly vstříc kritikům a návrh už převážné většině zemí vyhovuje. Přesto není výsledek pondělního hlasování ministrů jasný. Neznámý zůstává postoj hlavní automobilové velmoci v Evropě, Německa. Berlín se zatím držel neutrální pozice, protože se na Euru 7 neshodují strany německé vládní koalice rozkročené mezi normě nakloněnými socialisty či Zelenými a kritickými liberály. Další nejistotu pak představují Poláci a Maďaři. Patří sice do českého tábora, v případě obou zemí ale "člověk nikdy neví, jak budou nakonec hlasovat kvůli svému boji s Bruselem", jak poznamenal diplomat blízký jednání. Hlasovat o Euru 7 budou v pondělí ministři pro konkurenceschopnost. Za Česko přijedou do Bruselu hned dva, šéf dopravy Martin Kupka (ODS) a ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN). Pak se pozornost stočí k Evropskému parlamentu, kde je zpravodajem návrhu Alexandr Vondra (ODS). Europoslanci budou o návrhu hlasovat zřejmě v listopadu.

