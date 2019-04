Europarlament ovládnou proevropské strany, v Česku zvítězí ANO, tvrdí průzkum

Proevropské strany budou mít v Evropském parlamentu po květnových volbách opět jasnou většinu. Podpora dvou největších frakcí, lidovců a socialistů se od počátku roku navíc neustále zvyšuje. Ukazuje to poslední průzkum veřejného mínění.

Z výzkumu také vyplývá, že nejsilnějším politickým uskupením v europarlamentu bude opět Evropská lidová strana (EPP). Podle výzkumu by mohli lidovci, socialisté, liberálové a zelení obsadit 453 křesel z celkových 705. V Česku průzkumy ukazují na přesvědčivé vítězství hnutí ANO premiéra Andreje Babiše.

Poslední projekce voleb do Evropského parlamentu, založená na národních průzkumech uskutečněných v jednotlivých zemích do 26. března společností Kantar, potvrzuje, že stávající velké formace o část poslanců přijdou, oproti minulým průzkumům však jejich popularita roste. Posílí i euroskeptické strany, avšak méně, než se očekávalo.

Babišovo ANO by mělo získat sedm mandátů, což je o jeden méně než v předposledním průzkumu, ODS čtyři, piráti tři, ČSSD a komunisté shodně po dvou křeslech, stejně jako společná kandidátka starostů, TOP 09 a zelených. Oproti minulému průzkumu by se do europarlamentu nedostali lidovci, SPD Tomia Okamury by měla jeden mandát.

Na celoevropské úrovni by EPP podle průzkumu měla mít 188 mandátů, Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) 142, liberálové (ALDE) 72 a Zelení (Greens/EFA) 51 křesel.

Nový europarlament by měl kvůli odchodu Velké Británie z EU mít o 46 poslanců méně, jejich počet klesne ze 751 na 705. Jelikož ale brexit provázejí velké zmatky a britská Dolní sněmovna zatím nepřijala dohodu s EU o vystoupení země z unie, nelze zcela vyloučit, že se eurovolby ve Spojeném království ještě na poslední chvíli uskuteční.

Zisky euroskeptiků

Oproti minulému průzkumu lehce posílili na 53 mandátů rovněž pravicoví Evropští konzervativci a reformisté, k nimž patří i česká ODS.

Roste rovněž popularita Evropy národů a svobody (ENF), jež by podle projekce mohla počet svých poslanců navýšit na 61, naopak Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD), jejíž součástí se zřejmě stane Okamurova SPD, ztrácí a zastoupena by měla být jen třiceti mandáty.

Dvaapadesát křesel mají získat formace, které dnes v europarlamentu nenáleží žádné z frakcí, předpokládá se ale, že se spíše přidají k některé euroskeptické formaci.

Volby do europarlamentu se konají mezi 23. a 26. květnem, v Česku se uskuteční 24. a 25. května. Aktualizované projekce, které vycházejí z dat z jednotlivých členských států EU, budou až do konce dubna pravidelně zveřejňovány každý druhý týden, v květnu pak každý týden.

