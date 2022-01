Třetina Evropy řeší duševní problémy, zhoršil je covid. Dělejme něco, volá Brusel

Kateřina Zichová, EURACTIV.cz

Duševní zdraví je podle Evropského parlamentu (EP) základní lidské právo. Evropská unie by se proto podle nich měla o mentální stav lidí lépe starat. Vyzývají k tomu i čeští europoslanci. Mimo jiné i kvůli tomu, že podle odhadů náklady spojené s duševním zdravím přesahují 600 miliard eur ročně.

Jen v Česku v důsledku pandemie podle Rady vlády pro duševní zdraví stoupl výskyt duševních onemocnění z 20 na 30 procent, až třikrát narostlo riziko sebevražd, stejně jako se třikrát zvýšil výskyt depresí. Dvakrát více je také úzkostných poruch.

"Vzhledem k dopadům celosvětové pandemie potřebujeme koordinovaný přístup EU v oblasti duševního zdraví. Je na čase, aby komise představila komplexní dokument, který se bude zabývat konkrétními kroky a doporučeními," vyzval lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, který je místopředseda Aliance EP pro duševní zdraví.

Výzva přichází i od jeho kolegů. Europoslanci už v létě 2020 v rezoluci označili duševní zdraví za základní lidské právo a vyzvali komisi, která má v unii navrhování legislativy a strategií na starost, aby vypracovala akční plán pro duševní zdraví na období let 2021 až 2027.

Ačkoliv v reakci na pandemii covid-19 začala unie v oblasti zdravotní politiky, ve které nemá příliš pravomocí, více "šlapat na plyn", duševní zdraví zatím zůstává vedle nové strategie pro boj s rakovinou či farmaceutické strategie bez konkrétní iniciativy.

Krize duševního zdraví

O samostatnou unijní strategii věnující se výhradně problematice duševního zdraví usiluje i další z českých členů Evropského parlamentu - Radka Maxová ze socialistické frakce, která je spolupředsedkyní zmíněné aliance, v níž působí i Zdechovský.

"V současné době je správa duševního zdraví napříč EU roztříštěná a přitom budování synergií by bylo tolik prospěšné pro všechny," sdělila Maxová redakci.

"S problémy s duševním zdravím se před pandemií covidu-19 potýkalo kolem 16 procent evropské populace. Toto číslo se během posledních dvou let zdvojnásobilo a jedná se tak v současnosti o jeden z nejrychleji rostoucích zdravotních problémů. Podle řady předních odborníků je to právě globální krize duševního zdraví, která následuje pandemii covid-19," upozornil Zdechovský.

Světlo, které pandemie na téma duševního zdraví vrhla, s sebou ale podle Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) nese i pozitivní zprávy. Větší pozornost upřená na psychické problémy totiž zlepšila postoje Čechů k lidem s duševním onemocněním. Podle dat NUDZ byly postoje Čechů, kteří přišli do kontaktu se speciální destigmatizační kampaní, asi o 4 procenta tolerantnější než u ostatních lidí.

Proč další strategie? I kvůli ekonomice

Nárůst úzkostí, depresí a dalších psychických problémů v populaci navíc nedopadá pouze na dotčené osoby, ale na celou ekonomiku, která už je tak poznamenaná dopady lockdownů a dalších opatření.

"Musíme si uvědomit, že duševní onemocnění mají komplexní dopad a přesah do mnoha oblastí - ovlivňují nejen jednotlivce a jejich rodiny, ale i zdravotní a sociální systém, potažmo celou ekonomiku. Podle odhadů socioekonomické náklady spojené s duševním zdravím přesahují 600 miliard eur ročně, což je více než 4 procenta evropského HDP," zdůraznil Zdechovský.

"Špatné duševní zdraví vede k významným ekonomickým nákladům v důsledku nižší produktivity, sociálních a zdravotních výdajů. Je to právě komplexní strategie na úrovni EU, která by zohlednila meziodvětvové dopady různých politických opatření na duševní zdraví a pomohla nám z koronavirové krize vyjít silnější tím, že by podpořila zaměstnanost a odolnost společnosti," doplnila Maxová.

Evropský rok duševního zdraví

Duševní zdraví bude také jednou ze zdravotnických priorit českého předsednictví v Radě EU, které začne letos 1. července. Europoslanci usilují o to, aby se duševnímu zdraví věnovala na evropské úrovni patřičná pozornost i v příštím roce, a podporují myšlenku, aby po roce 2022 věnovaném v EU mládeži následoval evropský rok duševního zdraví.

"Vzala by komise v úvahu vyhlásit jeden z nadcházejících let Evropským rokem duševního zdraví (…)?" ptali se unijní exekutivy v interpelaci z ledna 2021 kromě Zdechovského a Maxové také irská europoslankyně z lidovecké frakce Maria Walshová a její kolegové ze socialistické frakce Španělka Estrella Durá Ferrandisová a Malťan Alex Agius Saliba.

K prohlášení roku 2023 rokem duševního zdraví vyzvala unii i evropská organizace věnující se duševnímu zdraví GAMIAN-Europe. Reakce Evropské komise je však zatím spíše odmítavá.