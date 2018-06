Grafika: Hrozba terorismu neustává. V Evropě je 30 tisíc islamistů, udeřit mohou kdykoliv

březen 2017

Posílení kontroly zbraní

Směrnice, kterou Evropský parlament schválil v polovině března 2017, vyvolala řadu kritických reakcí. Členské státy by ji měly zavést do svých právních řádů nejpozději do poloviny září 2018.

Směrnice omezuje vlastnění krátkých poloautomatických zbraní se zásobníkem nad 20 nábojů a dlouhých poloautomatických zbraní se zásobníkem nad 10 nábojů. Zakázané budou také zbraně se skládací pažbou. Nová pravidla se mohou dotknout až 300 tisíc českých držitelů zbrojního pasu.

