Z Náchodska až k Macronovi. Jak český student s lídry Evropy zakončil konferenci o EU

Když před rokem šestnáctiletému Nicolasovi Morávkovi domů do Solnice na Náchodsku zavolala agentura Kantar, že byl vytipovaný jako možný účastník Konference o budoucnosti Evropy, myslel si, že jde o podfuk. "Mojí mámě krátce předtím volal někdo z banky a ukázalo se, že to bylo jedno z těch podvodných čísel. Tak jsem měl taky podezření," řekl loni na podzim v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Později ale dostal registrační formulář od Evropského parlamentu, kde konference probíhala. Přihlásil se a téměř roční zkušenost zakončil jako jeden z občanských ambasadorů, užší skupiny složené z osmi set debatujících lidí, kteří výsledky představili politikům. Při závěrečném ceremoniálu ve Štrasburku předával coby nejmladší účastník slovo francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a teď ho čeká stáž v Bruselu.

Morávek popisuje, že mu celkem sedm víkendů ve Štrasburku a další hodiny online debat přinesly "nové přátele z celé Evropy" a bližší poznání EU. "Je v ní strašně moc institucí. Vůbec jsem třeba nevěděl, že existuje nějaká Rada vedle Evropské komise a europarlamentu," uvádí.

Konference o budoucnosti Evropy Nejnovější pokus zapojit do EU běžné občany. Konferenci svolaly na popud francouzského lídra Emmanuela Macrona před dvěma lety Evropský parlament a Evropská komise, oficiálně odstartovala loni na jaře a skončila 9. května. Debaty s občany probíhaly na několika platformách, těžištěm byly čtyři tematické občanské panely, mimo jiné o roli Evropy ve světě nebo o klimatu a zdraví, každý po dvě stě členech. Za Česko se účastnila dvacítka lidí.

Český středoškolák seděl v tematické skupině ke zdraví a jeho příspěvek, že by se EU měla zasadit o kvalitní zubaře napříč všemi státy, se dostal až do závěrečného výstupu konference. "Ani jsem za to nemusel moc lobbovat. Bavili jsme se o tom na našem panelu dohromady tak tři hodiny. Mít dobrého zubaře zjevně pálí všechny Evropany," přemítá Morávek. "Celkově je Evropa lepší, než jak se prezentuje v Česku. U nás furt řešíme, že nás řídí Brusel. Moje zkušenost taková není," míní.

Za nejsilnější zážitek označuje to, že zblízka poznal místopředsedu Evropské komise, Slováka Maroše Šefčoviče. Ten byl vedoucím skupiny pro zdraví a s Morávkem coby jedním z jejích mluvčích řešil, jak debatu posouvat. "Často jsme spolu mluvili. Bylo to o to jednodušší, že jsme nepotřebovali tlumočníka," líčí.

Při jedné z debat se slovenského komisaře zeptal na možnost stáže v Bruselu. Slovo dalo slovo, Šefčovičova asistentka nabídla Morávkovi, že u ní může pár dnů bydlet, a středoškoláka tak čeká příští týden krátký pobyt u třech hlavních institucí EU v Bruselu.

Závěry konference jsou zmanipulované, tvrdí kritici

Konference o budoucnosti Evropy se v posledních dnech setkala se silnou kritikou, protože ve svých závěrech vyzývá k přepisu základní smlouvy a změně vnitřních pravidel EU. Kritici z řad zástupců členských států tvrdí, že občanská doporučení zmanipulovali vyslanci unijních institucí, protože veřejnost institucionální nastavení sedmadvacítky neřešila. Konkrétně jim vadil tlak na další integraci, zrušení práva veta při hlasování nebo návrh na přímou volbu předsedy Evropské komise. Tyto věci pravidelně požadují stoupenci federalizace EU mezi europoslanci a dalšími evropskými politiky.

Euroskeptickou frakci ECR v Evropském parlamentu, jejímž členem je i česká ODS, to přimělo konferenci oficiálně opustit - kritizovala i náklady, které přesáhly 40 milionů eur (v přepočtu asi jednu miliardu korun) na výdajích na tlumočníky a diety pro účastníky. Třináct zemí pak napsalo oficiální nesouhlasný dopis kvůli navrhovaným změnám smlouvy.

Nicolas Morávek potvrzuje, že v "jeho" skupině o zdraví se o právu veta v EU nebo přímé volbě předsedy komise nebavili. "Řešili jsme ale změnu smlouvy," pokračuje Čech. "Byli jsme totiž upozornění, že EU nemá v otázkách zdraví takové pravomoci, jaké po ní chceme svými požadavky."

Studenta proto "mrzí", že je mezi signatáři dopisu také česká vláda. "Upřímně se chci vlády zeptat, proč je proti změně smlouvy," avizuje Nicolas Morávek. "Vždyť to nedává smysl, aby tu unie neměla větší pravomoci třeba v případě další pandemie a zase byl chaos s délkou karantény nebo s platností očkování," dodává.

Lídři EU na závěrečné ceremonii

Striktně vzato by vlády členských zemí mohly názory občanů strčit do šuplíku a nebrat na ně ohled, protože nejsou ničím vázány. Francouzské předsednictví EU stejně jako šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová už ale slíbily, že s nimi budou dále pracovat.

Nicolas Morávek se na závěrečné ceremonii pokusil o společnou fotku s Macronem, ale nevyšlo to, francouzský prezident spěchal do Berlína za kancléřem Olafem Scholzem. Český student tak jen prohodil pár slov s lídryní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou při nácviku slavnostního zakončení.

"Těšil jsem na ten závěr, ale bylo to míň, než jsem čekal. Naše řeči byly předem napsané, mohli jsme si tam přidat dvě slova, což mi nepřišlo nijak skvělé," říká Nicolas Morávek. Celkový dojem z konference mu to prý ale nepokazilo. "V těch doporučeních je hodně věcí, které můžou unii hodně vylepšit pro obyčejné lidi. Tak snad se tím bude někdo zabývat," upozorňuje.

