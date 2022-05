Poslanci navrhli reformu voleb do europarlamentu, na kandidátkách má být polovina žen

Evropský parlament schválil návrh reformy evropských voleb, jejímž cílem je sjednotit způsob výběru europoslanců v jednotlivých členských státech, zavést celoevropský volební obvod a dát občanům možnost mluvit do výběru šéfa Evropské komise.

O europarlamentní legislativní iniciativě budou nyní jednat členské země unijního bloku. Na nový volební proces a dodržování předpisů by měl podle představ europoslanců dohlížet nově vytvořený Evropský volební úřad.

Členské země mají, pokud jde o výběr europoslanců, různá národní pravidla. Smyslem dnes schválené iniciativy je tato pravidla sjednotit a také určit jednotné datum konání evropských voleb. Podle návrhu EP by celá unie volila společně v Den Evropy, tedy 9. května. Občané EU by mohli volit v kterémkoliv členském státě, a to i korespondenčně.

Europoslanci navrhují, aby každý volič v eurovolbách disponoval dvěma hlasy: prvním jako dosud v národním a druhým v celoevropském volebním obvodu, v němž by kandidátky sestavovaly a nabízely jednotlivé evropské politické strany. Tímto způsobem by se volilo 28 dodatečných poslanců, přičemž lídr stranické celoevropské kandidátní listiny by byl zároveň kandidátem této politické skupiny na předsedu Evropské komise.

Na kandidátních listinách by museli být rovným způsobem zastoupeni muži a ženy. Iniciativa proto zmiňuje kvóty nebo takzvané střídavé kandidátní listiny, na nichž se mužští a ženští uchazeči o parlamentní křesla střídají.

Pro návrh hlasovalo 331 z 640 přítomných europoslanců. Proti jich bylo 257 a 52 se hlasování zdrželo. Nyní ho bude posuzovat Rada EU, tedy orgán reprezentující vlády členských zemí, je třeba souhlas všech hlavních měst. Příští volby do EP se budou konat v roce 2024.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová v pondělní rozpravě uvedla, že komise návrh legislativní iniciativy plně podporuje. Reforma způsobu výběru europoslanců figurovala na seznamu doporučení, která vznesli občané během nedávno skončené Konference o budoucnosti Evropy. Podle Jourové by tato doporučení měla být respektována.