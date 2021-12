Podcast: Při převozu zvířat za hranice EU se podvádí. Potřebujeme vymahatelné zákony

Až pětina všech, kdo si v USA a Kanadě letos koupili lístky na koncerty kapel jako The Eagles, Flaming Lips, Dead & Company nebo zpěváků Billyho Joela a George Straita, nechala peníze propadnout a nedorazila. Napsal to deník Wall Street Journal, podle nějž jde o důsledek pandemie.

Dříve pořadatelé u vstupů na stadionové koncerty nenačetli řádově procenta lístků, teď číslo mnohanásobně vzrostlo. Důvodem jsou zaprvé časté přesuny akcí, kdy lidé zapomínají, že vstupenku koupili, nebo prošvihnou termín, kdy ji mohou vyměnit za platnou s novým datem konání. Jiní se na poslední chvíli rozhodnou nepřijít kvůli obavě z nových mutací koronaviru a nestihnou lístek přeprodat dál. Pořadatel v takovém případě sice nepřijde o tržby ze vstupného, na místě ale neprodá tolik jídla, pití či suvenýrů jako dřív a na akci najímá zbytečně mnoho personálu.

Podle mluvčího nadnárodní koncertní agentury Live Nation, která má pobočku také v Česku, letos pořadatelé nenačetli 17 procent zakoupených lístků na koncerty v USA a Kanadě. Do menších sálů a klubů pak v průběhu roku nedorazilo až 25 nebo 30 procent majitelů lístků, spočítal Wall Street Journal.

"Čím dál více lidí nechodí a to nás děsí, protože nevíme, co je přiměje se vrátit. "Pokud lidé dojdou k názoru, že je nebezpečné chodit na koncerty, můžete klidně navěky ztratit spoustu zákazníků," varuje Dave Brooks z časopisu Billboard, který mapuje hudební průmysl. "Ještě bude trvat nějaký čas, než se vrátíme do normálu," dodává John Meglen, prezident druhé největší americké promotérské agentury Concerts West spadající pod koncern AEG Presents.