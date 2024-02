Orbán tvrdí, že vstoupí do stejné frakce jako česká ODS. Ta je kvůli Ukrajině proti

Co dostal Viktor Orbán za to, že tak rychle ustoupil a přestal blokovat padesát miliard eur pro Ukrajinu na summitu EU minulý týden? Odborníci na evropskou politiku na tuto otázku většinou namítají, že zřejmě příslib peněz. Maďarsko je zadlužené a EU mu zadržuje v přepočtu půl bilionu korun. Do koše možných důvodů teď přibyl další - a přihodil ho tam sám Orbán.

Maďarský premiér prohlásil, že po červnových evropských volbách jeho strana Fidesz na půdě Evropského parlamentu vstoupí do frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Do ní patří také ODS, celoevropskou lídryní je současná italská premiérka Giorgia Meloniová.

"Odpověď je ano. Jsme připravení a vstoupíme k evropským konzervativcům," odpověděl Viktor Orbán před italskými novináři na konferenci v Bruselu po summitu EU na dotaz, jestli jeho Fidesz chce jít po eurovolbách do ECR. Dodal, že takto o tom s Meloniovou mluvili.

Sama šéfka italské vlády byla opatrnější. Rozhovor s Orbánem na toto téma na summitu nepopřela, podle italských zpravodajů ale odpověděla jen tak, že se "všechno uvidí po volbách".

Meloniová sehrála v přesvědčování Orbána, aby souhlasil s pomocí Ukrajině, podle řady lidí klíčovou roli. Právě ona s ním měla za poslední měsíc nejvíc komunikovat. Také na všech fotkách ze separátní schůzky několika lídrů těsně před začátkem summitu minulý čtvrtek, kde se dotáhla dohoda s Orbánem, sedí za jednacím stolem.

"Pokud někdo mohl dát Orbánovi příslib členství v ECR, mohla to být jedině Meloniová," řekl k tomu mimo záznam zdroj deníku Aktuálně.cz z evropské politiky. "Jak ji znám, tak to zaznělo - pokud vůbec - ve smyslu 'Viktore, ty chceš k nám, ale když se budeš takhle chovat, nikdy se to nestane'," odhadl zdroj.

Jen do počtu

Orbánův Fidesz o členství ve frakci stojí. Jeho dvanáct europoslanců patří po odchodu od lidovců před třemi lety mezi nezařazené politiky, což je extrémně nevýhodná situace. Nebýt ve frakci zjednodušeně znamená méně vlivu a méně peněz.

Europoslanci za Fidesz se nedostávají k důležité legislativě coby zpravodajové, a tudíž ji nemohou ovlivnit. Nemají podporu sekretariátu frakce, peníze na svoji činnost a místa v něm pro svoje lidi ze strany. Poslanci Fideszu de facto jen zvedají ruce do počtu při hlasování.

Průzkumy ukazují, že blížící se volby změní rozložení sil v europarlamentu a ECR by měla být jedním z vítězů. Frakce má nyní 67 členů a zejména kvůli popularitě strany Bratři Itálie Giorgie Meloniové si má až o 20 mandátů polepšit.

Konzervativci by mohli aspirovat na pozici třetí nejsilnější frakce po lidovcích a socialistech. O tuto příčku by měli soutěžit ještě s liberály a nacionalistickou frakcí Identita a demokracie (ID), kam patří i SPD Tomia Okamury. Pokud by o umístění frakce rozhodlo odhadovaných 12 až 15 europoslanců za Fidesz, ECR bude mít pádný důvod je přijmout.

S krokem by však museli souhlasit stávají členové. Dominantní pozici v ECR mají Poláci ze strany Práva a spravedlnosti (PiS). Mezi vládami Polska a Maďarskem dlouho panoval konflikt kvůli Orbánově postoji k Ukrajině, vztahy se ale začínají měnit - nyní opoziční PiS potřebuje partnera ke svému boji proti "Bruselu".

Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki před několika dny prohlásil, že je "otevřený" členství Fideszu v "konzervativní rodině ECR". Postoj Poláků a strany Meloniové bude v přijímání Orbánovy partaje určující. Při hlasování o přijetí nové strany do frakce rozhoduje prostá většina a tu by europoslanci za PiS s Bratry Itálie podle současných predikcí měli po volbách mít.

ODS je proti

Zástupci české vládní ODS, která frakci v roce 2009 založila spolu s britskými konzervativci, jsou proti. "Vstup Orbána, respektive Fideszu do ECR, si momentálně nedovedu představit," řekla Aktuálně.cz Veronika Vrecionová, šéfka europoslanců ODS a dvojka na kandidátce Spolu do evropských voleb.

"Orbánovy názory na rozšiřování NATO nebo na vztahy s Ruskem a Ukrajinou jsou v úplném rozporu s postoji, které ECR prosazuje. Obdobné výhrady nemám jenom já, ale většina členských stran," dodala europoslankyně Vrecionová. Členem ECR jsou i Švédští demokraté a Orbánova vláda dosud blokuje vstup jejich země do NATO.

"Je dobře, že se s Orbánem komunikuje," doplnil ji lídr Spolu, europoslanec Alexandr Vondra z ODS. "Ale naše pochyby o zahraničněpolitických krocích maďarské vlády ta dohoda s Ukrajinou, jakkoli opravdu důležitá, zdaleka nevyvrátila."

Orbán se v Evropě spojil s Marine Le Penovou nebo Alternativou pro Německo (AfD) - s nimi se fotí a zve je k sobě do Budapešti. Le Penová i AfD jsou členy frakce Identita a demokracie, s ní ale ostatní politické skupiny nechtějí spolupracovat. Vstupem do ID by si proto Orbán příliš nepomohl, pokud jde o posílení vlivu Fideszu v europarlamentu.

