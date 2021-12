Svět brojí proti odlesňování. Kde roste nejvíc zeleně a proč je její úbytek problém?

Lesy nejsou rovnoměrně rozmístěné po planetě. Více než polovina světových lesů se nachází pouze v pěti zemích - v Rusku, Brazílii, Kanadě, Spojených státech a v Číně. Dvě třetiny lesů najdete v deseti státech. Kromě pětice nejzalesněnějších to jsou Austrálie, Konžská demokratická republika, Indonésie, Peru a Indie. Ve zbytku světa roste 1375 milionů hektarů (33,9 %) lesů.

Úbytek lesů mezi lety 2015 a 2020 mírně poklesl - ročně ubylo deset milionů hektarů lesa, zatímco v předchozích pěti letech to bylo dvanáct milionů hektarů ročně. Ve stejnou dobu stoupl také počet lesů, které jsou v chráněných oblastech na 726 milionů hektarů. To je přibližně o 200 milionů hektarů víc než v roce 1990.

Stromy a jiné rostliny absorbují emise oxidu uhličitého a ukládají je v listech, kmenech a větvích. Když je ale les vykácen, spálen nebo když uhnije, nejenže nemůže dál emise zachycovat, ale také je uvolní zpět do atmosféry. Odlesňování je druhým největším znečišťovatelem po fosilních palivech.

Na začátku listopadu se zástupci 141 států světa na klimatické konferenci COP26 dohodli, že do roku 2030 zastaví odlesňování. K dohodě se připojila i Brazílie, Indonésie a Konžská demokratická republika, kde roste většina světových tropických pralesů. Připojilo se i Česko. Odborníci ale dodávají, že podobný plán na zpomalení a zastavení odlesňování padl i v roce 2014. Žádný z jeho cílů do roku 2020 se ale splnit nepodařilo.

Co dělá EU?

EU patří mezi největší "dovozce odlesňování". Světový fond na ochranu přírody v roce 2017 ve své zprávě uvedl, že blok je zodpovědný za 16 % světového odlesňování, které souvisí s mezinárodním obchodem. Předběhla ho pouze Čína s 24 %. EU si svou zodpovědnost uvědomuje a s ochranou lesů počítá v Zelené dohodě pro Evropu, kterou v roce 2020 podpořil Evropský parlament. V budoucnu chce EU například omezit dovoz produktů, jejichž výroba je spojena s odlesňováním. Firmy, které do EU dovážejí, budou muset dokládat, že produkty nevyrostly na nově odlesněné půdě. Návrh ještě musí odsouhlasit členské státy unie a Evropský parlament. V platnost by mělo nařízení vstoupit v roce 2023 a dovozci, kteří ho nedodrží, by mohli dostat pokutu až ve výši čtyř procent obratu společnosti v zemi EU.

Jakých produktů by se mohlo nařízení týkat

dřevo sója káva nábytek hovězí maso kakao palmový olej

"Stromy a lesy jsou skutečnými spojenci v boji proti klimatické krizi a krizi biodiverzity. Stromy čistí vzduch, ochlazují naše města a absorbují emise oxidu uhličitého. Naše regulace odlesňování odpovídá na požadavky obyvatel o minimalizaci evropského podílu na úbytku lesů a abychom podporovali udržitelnou konzumaci." - Frans Timmermans, místopředseda EK pro ekologickou politiku

"Evropa musí posílat své snahy o zastavení odlesňování. Náš nový návrh zajistí, že relevantní zboží a produkty se nedostanou na evropský trh a také z něj nebudou vyváženy, pokud nebudou pocházet z území, kde neprobíhá odlesňování." - Virginijus Sinkevičius, evropský komisař pro životní prostředí

Zdroj: Evropská komise, Reuters