Dvojí složení potravin? Nechceme eurochuť, ale stejnou kvalitu, říká Sehnalová

Europoslanci chtějí zamezit prodeji zboží, které sice může v jednotlivých zemích vypadat stejně, ale liší se svým složením.

Štrasburk - Na evropském trhu se i nadále prodává zboží dvojí kvality. Týká se to nejen potravin, ale i kosmetiky nebo třeba pracích prášků.

Zatímco před pár lety se problém na celoevropské úrovni neřešil, teď se jím zabývají přímo evropští ministři a europoslanci. Téma se dokonce dostalo minulý týden na čtvrteční zasedání Evropského parlamentu, který velkou většinou přijal zprávu o dvojí kvalitě výrobků z pera české poslankyně Olgy Sehnalové (ČSSD).

Ta trvá na tom, aby prodej zdánlivě stejných výrobků s rozdílnou kvalitou v jednotlivých členských zemích Evropské unie byl nekalou obchodní praktikou. A byl zakázán. Zpráva také navrhuje opatření, která by měly přijmout členské země EU, a návod na jasné rozpoznání výrobků dvojí kvality.

"Opravdu není normální, aby výrobky, které vypadají na první pohled stejně, měly jiné složení, aniž by o tom spotřebitel věděl," vysvětluje Sehnalová. "Nejde přitom o to, jestli někomu voní víc levandule a jinému fialky, ale o nižší obsah masa nebo jeho náhražky, horší kvalitu surovin, jejich různou jakost nebo více různých přídatných látek."

Praktiku "stejné obaly, ale různé složení" přitom dokládají i testy, které byly provedené v několika členských státech EU, zejména ve střední a východní Evropě.

"Tyto rozdíly byly zjištěny nejen v potravinářských výrobcích, jako jsou rybí prsty, instantní polévky, káva a nealkoholické nápoje, ale často i v jiných produktech, včetně čisticích prostředků, kosmetiky, hygienických potřeb a výrobků určených pro kojence a malé děti," uvádí zpráva Evropského parlamentu.

Inspekce musí být aktivnější

Lukáš Zelený z organizace dTest, která porovnává kvalitu výrobků, považuje zprávu europarlamentu za další posun v boji proti klamání spotřebitelů.

Po Evropské komisi je to podle něj další instituce, která se snaží bojovat proti dvojí kvalitě potravin. "Směřuje také na vnitrostátní orgány pro bezpečnost potravin, tedy v našem případě především na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, a vyzývá je ke větší aktivitě," dodává Zelený.

Větší úsilí požadují europoslanci i po samotné Evropské komisi. Chtějí například, aby zřídila zvláštní ředitelství, které by provádělo kontroly ve výrobních závodech.

"Komise by se měla zaměřit na to, aby se odborně kontrolovaly výrobky na úrovni EU, což by napomohlo odhalování případů, kdy výrobce záměrně pod stejnou značkou a ve stejném obalu dodává do různých členských států různé zboží," vysvětluje Zelený.

Další novinkou by byla přesná právní definice nekalých obchodních praktik a případně i rozšíření jejich seznamu. "To umožní sjednotit správní praxi v EU. Inspekce v jednotlivých státech tak budou mít jasnou oporu pro identifikaci a případný postih takové praktiky," říká Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra.

Tlak na testování výrobků

Zpráva české europoslankyně obsahuje i výzvu spotřebitelským organizacím, jako je zmíněný dTest, aby se aktivněji podílely na zlepšování informovanosti. K tomu by jim mělo pomoci i více peněz.

"Vnímáme to jako ocenění naší práce v rámci kampaně Stop dvojí kvalitě, kterou se na tuto problematiku snažíme už několik let upozorňovat," říká Zelený. "Provedli jsme už velké množství testů, které ukazují, že kvalita se u stejně zabalených výrobků může v různých členských zemích výrazně lišit."

Kruliš ale upozorňuje, že samotné přijetí zprávy nepřinese bezprostřední změnu pro spotřebitele a výrobce.

"Může však výrazně ovlivnit následný legislativní proces v Evropském parlamentu, až budou projednávány návrhy Evropské komise," dodává Kruliš. Problematika tak podle něj zůstane v centru pozornosti Bruselu a tlak na ještě intenzivnější testování výrobků bude pokračovat.

Krok pomůže i dalším státům EU

Výrobci v případě dvojí kvality potravin často argumentují, že jejich produkty mají rozdílné složení, protože zákazníci v jednotlivých zemích EU mají i rozdílné preference. To ale Sehnalová, která za schválenou zprávou stojí, odmítá.

"Úkolem politiků není předepisovat výrobcům, co a jak mají vyrábět. Cílem není unifikovat výrobky a vymýšlet jednotnou 'eurochuť'. Preference spotřebitelů ale nesmí nadále sloužit jako záminka pro snižování kvality," vysvětluje europoslankyně.

Ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička pak v kroku europarlamentu vidí ještě jednu výhodu. "V důsledku by se mohlo posílit postavení spotřebitelů nejen u nás v České republice, ale i v řadě dalších evropských zemí," dodává.

Video: Cenu másla ovlivňuje vysoká poptávka z Číny a mediální hysterie. Dvojí kvalitu potravin už řeší šéf Evropské komise, říká Jurečka