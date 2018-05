před 1 hodinou

Jedna značka, jeden obal - ale různé složení. Na dvojí kvalitu zboží, kdy například do Česka se dováží méně kvalitní lančmít než do Německa, už dlouho upozorňují státy střední a východní Evropy. Teď to ale vypadá, že nátlak na Brusel přinese výsledky. Už od ledna roku 2020 by mohla začít platit nová pravidla, která by zakazovala dvojí kvalitu potravin na vnitřním trhu EU.

autoři: Aneta Zachová, Zahraničí | před 1 hodinou