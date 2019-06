S Babišem bych se rád potkal na policii, říká německý komik zvolený do europarlamentu

Německá strana Die Partei získala v letošních volbách do Evropského parlamentu necelých 2,5 procenta hlasů a dva mandáty. Výsledek označila za "tradičně nejlepší od konce druhé světové války", což je měřítko úspěchu, které se v německé politice pravidelně objevuje. Martin Sonneborn a Nico Semsrot ale nejsou "klasičtí" europoslanci. Jeden dříve vedl satirický časopis, druhý je známý komik.

Považují Evropskou unii za vtip? "Moje analýza po pěti letech zní: konstrukt funguje, ale sedí tam špatní lidé," řekl Aktuálně.cz zakladatel a předseda Die Partei Martin Sonneborn. Tento bývalý redaktor serveru Spiegel Online a šéfredaktor satirického časopisu Titanic se do europarlamentu dostal již podruhé v řadě.

"V poslední době jsem bojoval za to, aby se Evropská unie zmenšila. Po krásném úspěchu v případě Britů mám teď v plánu daňové ráje Irsko a Lucembursko," předestírá plány na další roky v Bruselu Sonneborn. "A pochopitelně zkorumpované Česko. S případem Andreje Babiše teď hrajete stejnou ligu jako Bulhaři a Rumuni," dodává čtyřiapadesátiletý europoslanec.

S českým premiérem by se podle svých slov rád v Bruselu potkal, kdyby měl tu možnost, a to "na policejní stanici".

Sonneborn i druhý europoslanec Nico Semsrott se však chtějí v Bruselu věnovat i seriózní práci. Semsrott, stand-up komik, kterého lze jen zřídka vidět bez tmavé kapuce přes hlavu, se přidal k frakci Zelených / Evropské svobodné aliance, stejně jako například čeští europoslanci zvolení za piráty. Chce mít možnost ovlivnit více věcí a sám podávat legislativní návrhy.

"Je to můj příspěvek demokracii v Evropě. V tuto chvíli soutěží dvě frakce o to, která bude větší. Pravicoví extremisté a právě Zelení. Svým vstupem jsem stav nejspíš vyrovnal. Když budou mít Zelení víc, znamená to méně času na projevy pravicových extremistů a méně křesel pro ně ve výborech," naznačuje mechanismus, kterým se v europarlamentu rozdělují pozice.

Samá konzervativní politika

Oba europoslanci svým humorem kritizují tradiční politické strany. "Lidé mě zvolili na protest," je přesvědčený Semsrott. "Die Partei se daří nadchnout pro politiku lidi, jejichž zájem tradiční strany ztratily. Na naše příspěvky a videa se lidé dívají dobrovolně, nedáváme ani korunu na on-line reklamu."

Na Instagramu uskupení sleduje 192 tisíc lidí, což je více než dvojnásobek publika německých Zelených. Strana se na sociální síti vymezuje například vůči směrnici o autorském zákonu na internetu nebo podporuje opatření na ochranu životního prostředí.

"Politika nakloněná občanům, mírumilovná a sociální," popisuje svoje ideové preference Sonneborn. Evropská rada i komise, ve kterých sedí zástupci vlád členských států, případně vyslaní komisaři, jsou podle něj ve svých názorech příliš konzervativní.

"A velká koalice v europarlamentu (končící spojenectví křesťansko-demokratické frakce EPP a sociálnědemokratické S&D, pozn. red.) také dělá konzervativní politiku," vysvětluje Sonneborn.

"Kdyby Evropané volili levicověji a zeleněji, kdyby například v Německu existovala fungující sociálnědemokratická strana, pak by byla EU lepší," naráží na špatné výsledky levice ve své domovské zemi.

Göbbels, Eichmann a ti další

Při pohledu na kandidátní listinu Die Partei je zřejmé, že ziskem dvou mandátů strana své ambice naplnila. Od třetího místa dál totiž kandidovali lidé, kteří byli zařazení na seznam výlučně kvůli příjmení.

Najdeme mezi nimi Lisu Bombe (v překladu Bomba), Benneta Kriega (Válka) a osoby se stejným příjmením, jako měli němečtí funkcionáři z éry nacistické diktatury - Kevina Göbbelse, Ditricha Eichmanna a "132 dalších, jejichž jméno má v Evropě ještě zvuk".

Strana se také opakovaně vymezuje vůči pravicově populistické Alternativě pro Německo (AfD), jejíž někteří členové byli v minulosti kritizováni právě za zlehčování zločinů nacismu.

Název Die PARTEI je vlastně zkratkou. Obsahuje počáteční písmena německých výrazů pro práci, právní stát, ochranu zvířat, podporu elit a iniciativu řadových občanů. Momentálně má 35 tisíc členů, tedy asi o 1500 víc než právě pravicoví populisté.

Strana kandiduje také ve volbách na celostátní a zemské úrovni, několik jejích členů zasedá v zastupitelstvech měst a městských částí. "Doba je příliš vážná. Když politici dělají satiru, musí komici dělat politiku," vysvětluje Semsrott. Nacionalistické hlasy, které se objevují v některých evropských zemích, se podle něj dají nejlépe porazit právě humorem.

Posílit hlas lidí

"Rád bych na YouTube vysílal v angličtině tragikomický demotivační pořad a nalákal mladé lidi zpátky k zájmu o politiku," vysvětluje Semsrott. Kromě toho se chtějí oba politici věnovat změně nástroje nazvaného Evropská občanská iniciativa. Ta umožňuje jednomu milionu občanů EU z alespoň čtvrtiny všech členských zemí požádat Evropskou komisi, aby navrhla nějaký zákon.

"Původně to mělo posílit podíl občanů na rozhodování, navrhli to ale takovým způsobem, že ani jedna z iniciativ zatím neměla šanci na jakýkoliv účinek," kritizuje Sonneborn.

K výkonu mandátu tentokrát hodlá přistupovat zodpovědněji. Naznačuje to i plánovaná změna v jeho hlasovací taktice. "Když bude na mém hlasu záležet, tak už nebudu hlasovat náhodně ano-ne," slibuje lídr Die Partei.

