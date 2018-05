"Konec naivity vůči globalizaci". Europoslanci chtějí větší kontrolu nad čínskými investicemi v EU

před 3 hodinami

Přezkoumání ze strany EU by mělo podléhat více nahlášených obchodů s Čínou v choulostivých odvětvích. O zahraničních investicích, které by mohly poškodit zájmy jiných členů unie, by příslušný stát měl s ostatními zeměmi vést diskusi.

Štrasburk - Europoslanci chtějí posílit kontrolu nad zahraničními investicemi v Evropské unii, především těmi z Číny. Reagují tak na vlnu čínských akvizic v unijních státech, zejména ve Francii, v Německu a v Itálii. Parlamentní výbor pro zahraniční obchod v pondělí podle agentury Reuters výraznou většinou podpořil zpřísnění zářijového návrhu, který v tomto duchu předložila Evropské komise. Screeningu, tedy přezkoumání ze strany EU, by mělo podléhat více nahlášených obchodů v choulostivých odvětvích a o zahraničních investicích, které by mohly poškodit zájmy jiných členských států, by dotčený stát měl s ostatními zeměmi vést diskusi. "Aniž bychom se dali na protekcionismus, je načase ukázat, že evropský postoj ke globalizaci už není naivní," řekl Frank Proust z pravicové Evropské lidové strany (PPE), který jednotlivé návrhy europoslanců koordinoval. "Jsme proti podezřelým nebo škodlivým investicím, zejména proti těm, které mají politické ambice převzít kontrolu nad průmyslovými odvětvími nebo technologiemi," dodal. Text rozšiřuje seznam "kritických odvětví" o oblast médií, volební infrastruktury, analýzy dat, biomedicíny a automobilového průmyslu. Pokud jej v červnu schválí také plenární zasedání, zahájí europarlament jednání Evropskou radou, která sdružuje členské státy. Jednání budou zřejmě komplikovaná, některé liberálnější státy jako Nizozemsko, Irsko nebo Lucembursko mají k mechanismu screeningu odtažitý postoj, připomíná agentura AFP. Proti by podle Reuters mohly být i země, které měly z čínských investic prospěch, jako je Portugalsko, Malta nebo Maďarsko. První rozhovory mezi europarlamentem, Evropskou komisí a Evropskou radou jsou předběžně naplánované na 10. července. Nová právní úprava by mohla být schválena do konce letošního roku.