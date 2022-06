Českému předsednictví pomohou i europoslanci, řadu z nich ale vláda vůbec neoslovila

Ondřej Plevák, Euractiv.cz

I když čeští europoslanci reprezentují "konkurenční" unijní instituci, tedy Evropský parlament, a oficiálně tak nemají během českého předsednictví v Radě EU žádnou roli, i jim jako Čechům záleží na tom, aby se předsednictví povedlo. Nabízejí proto pomoc s organizací i mapováním témat. Z opozice ale zaznívají hlasy, že vláda zbytečně hledí na stranickou příslušnost.

Úplný základem je podle europoslanců pravidelná komunikace s Prahou. "Po pandemii se obnovily pracovní snídaně českých europoslanců napříč frakcemi se zástupci vlády ve Štrasburku při plenárním zasedání. Během těchto setkání probíráme, jak se co nejlépe navzájem podpořit," popsala europoslankyně Radka Maxová (za ČSSD).

S českými ministerstvy prý pravidelně mluví europoslanec Marcel Kolaja (Piráti), který se pohybuje ve vedení Evropského parlamentu (EP). "Jsem rád, že se nám podařilo ještě před předsednictvím vzájemnou komunikaci dobře nastavit. Samozřejmě toho bude v následujícím půl roce mnohem více, ale toto je práce, kterou bychom měli odvádět denně, nehledě na to, kdo zrovna v Radě předsedá," myslí si Kolaja.

Vláda a její "prodloužená diplomatická ruka" by měly mít zájem na tom, aby europoslanci dobře věděli, na čem Česku záleží. V některých legislativních tématech to totiž budou právě Češi, kdo bude za Evropský parlament s Českem vyjednávat. V takové pozici by například mohli přesvědčit své kolegy z jiných zemí, že český postoj dává smysl.

Stát se prostředníkem je ochotný například Evžen Tošenovský, který v EP reprezentuje ODS. "V oblastech, kterým se intenzivně věnuji, určitě ano. Zejména v těch, ve kterých jsem stínovým zpravodajem, tedy ve zprávách týkajících se energetiky, vesmírných projektů a bezpečnostní komunikace. Bude jen záležet na prioritách českého předsednictví a zájmu našeho vedení," řekl europoslanec.

Kdo má k vládě nejblíž

Spolupráce a podpora jdou často ještě dál, a to díky tomu, že někteří europoslanci mají k nynější české vládě blízko. "Jelikož jsem součástí předsednictva vládní strany KDU-ČSL, kde mám na starosti evropské záležitosti, tak se pochopitelně o české předsednictví zajímám a jsem v kontaktu s kolegy, kteří mají předsednictví na starost," řekl lidovec Tomáš Zdechovský.

Několik europoslanců včetně Jiřího Pospíšila (TOP 09) a Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) redakci potvrdilo, že je zástupci vlády kontaktovali s prosbou o spolupráci na organizaci nebo mapování situace okolo evropské legislativy. "Pro některé ministry jsem připravoval podrobnější popisy k projednávaným zprávám z oblasti energetiky a balíku Fit for 55, tedy plánu EU pro ekologickou transformaci," potvrdil Tošenovský.

Ve stejném duchu české straně pomáhá i Luděk Niedermayer (TOP 09). "Jsem v pravidelném kontaktu s naší misí v Bruselu, a kromě toho i s experty z Česka působícími v oblastech mé specializace," řekl europoslanec, který se dlouhodobě věnuje ekonomickým, daňovým nebo energetickým tématům. Niedermayer chce také pomoct při propojování evropských a českých vyjednavačů. Právě dobré kontakty v Bruselu mohou být pro českou vládu k nezaplacení.

"Mikuláš Bek (ministr pro evropské záležitosti, pozn. red.) ví, že jsem mu ochoten s čímkoliv pomoci. Myslím, že za osm let v evropské politice jsem získal zkušeností a kontakty, které by se mohly hodit," je přesvědčený Zdechovský.

Organizace předsednictví obnáší také řadu akcí, a to v Česku i v Bruselu. "Spolupracuji například s ministerstvem školství, ministerstvem kultury a Stálým zastoupením v rámci příprav nadcházejících akcí. Nejbližší akce se koná 14. července v Praze k Audiovizuálním mediálním službám," uvedla europoslankyně Michaela Šojdrová. "Již nyní společně s Komisí a předsednictvím připravujeme závěrečnou konferenci k Evropskému roku mládeže v prosinci, která, věřím, bude i vhodným zakončením českého předsednictví," dodala.

Opozice nabízí pomoc

Svou roli chtějí během předsednictví sehrát také europoslanci z opozičních stran, i když jejich cesta je trnitější. Například Ondřej Kovařík (ANO) plánuje uspořádat v Evropském parlamentu několik seminářů, ve spolupráci s českými subjekty pak také kulturní akce a výstavy.

"Předsednictví je dobrá příležitost prezentovat Českou republiku na půdě EU. Vnímám zvýšenou pozornost ze strany našich zahraničních kolegů, v EP i obecně v Bruselu," doplnil europoslanec.

Pomoct s propagací chtěla i místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová (ANO). "Pomáhala jsem minulé vládě připravovat velkou kulturní akci Czech street party před prostory Evropského parlamentu, do které jsem zapojila celou řadu kolegů z jiných zemí. Bohužel jsem pak byla informována novou vládou, že akce se bez udání důvodu ruší. Je velká škoda, ze Česko přišlo o tuto možnost prezentovat se v Bruselu," posteskla si Charanzová.

Nejvýše postavená Češka v europarlamentu pomoc stále nabízí. "Ze strany současné vlády jsem oslovena nebyla. Komunikace o přípravě předsednictví prakticky neprobíhá. Zatím mám bohužel pocit, že vláda k nám, europoslancům, přistupuje podle stranické příslušnosti," dodala Charanzová s tím, že i tak se chce předsednictví věnovat velmi intenzivně, protože EU bude projednávat řadu klíčových témat.

Vláda přímo neoslovila ani Radku Maxovou, která podle svých slov předsednictví ráda podpoří. "Jsem jediným českým europoslancem v druhé největší frakci Evropského parlamentu S&D (socialisté, pozn. red.), a ráda přispěju k tomu, aby se pozice této frakce a českého předsednictví navzájem podpořily," přislíbila Maxová.