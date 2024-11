Jak Trump vyřeší Ukrajinu a odkloní EU od zelené politiky? Ptejte se experta v USA

Za necelé dva měsíce vstoupí do úřadu staronový americký prezident Donald Trump. Jak bude vypadat jeho politika? Kam se posunou transatlantické vztahy? A co na to Evropa? Jsme připraveni převzít zodpovědnost za vlastní bezpečnost? A jak Trump ovlivní zelenou politiku EU? Na vše, co vás zajímá, se ptejte analytika Asociace pro mezinárodní otázky Matěje Jungwirtha, který žije ve Spojených státech.

On-line rozhovor s Matějem Jungwirthem Rozhovor začne za 2 hodiny Na otázky čtenářů bude ve středu od 15 hodin odpovídat Matěj Jungwirth. Položit dotaz

On-line rozhovor s Matějem Jungwirthem