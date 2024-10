Můj odchod ze záloh je pro armádu ztráta, říká Zdechovský. EU málo řeší obranu

Europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský o sobě v podcastu Evropa v souvislostech prohlásil, že je netypický lidovec. Právě proto je podle svých slov tolik úspěšný v politice a s více než 60 tisíci preferenčními hlasy podruhé obhájil mandát v europarlamentu. Z nového vedení strany má ale radost a věří, že voliči se jim opět vrátí. "O voliče jsme nepřišli, jen jsme je naštvali," vysvětluje.

Zdechovský doufá, že se lidovcům s novým předsednictvem podaří upravit přístup k voličům a tématům, která je zajímají, a že se straně preference do voleb vrátí.

"Musím říct, že předsednictvu teď hodně fandím. Jel jsem na sjezd s takovou skepsí, jak to dopadne. Teď mám docela i radost. V tu sobotu jsem si dal i skleničku vína, tichého vína samozřejmě, na to, že ten sjezd dopadl velmi dobře," přiznává.

Mnohem menší radost má europoslanec naopak z toho, že bude muset opustit aktivní zálohy české armády, kam vstoupil v roce 2019, od té doby se pravidelně účastnil výcviku a na svých sociálních sítích ho aktivně propagoval. Na dotaz, zda to je pro něj velká ztráta, odpovídá, že největší ztráta to je pro armádu.

"Armáda přijde o člověka, který jedenáct let slouží jako diplomat, je schopen vyjednávat, má nadstandardní znalosti umělé inteligence, kterou dokáže využívat, a je schopen připravovat hloubkové analýzy," vyjmenovává europoslanec.

Evropa není na konflikt připravená

Zdechovský dodává, že zkušenost z armády mu pomáhala i lépe chápat nutnost Evropy více investovat do obrany a posunula tak i jeho práci v Evropském parlamentu.

"Evropa není na možný konflikt psychologicky připravená. Není připravená na to, že by každý den umíraly stovky jejich občanů ve válce. Na to asi nebyla připravená ani Ukrajina, na to se nemůže připravit nikdo," říká. Dodává ale, že vojenské kapacity má EU velmi dobré.

"Evropa dneska musí udělat maximum pro to, aby odstrašila kohokoliv od toho, aby vůbec přemýšlel nad tím, že by jakýmkoliv způsobem napadl Evropu," říká europoslanec. Na mysli má pak hlavně útoky kybernetické.

Ačkoliv nepodporuje myšlenku společné evropské armády, byl by Zdechovský rád, kdyby spolu jednotlivé národní armády lépe a více spolupracovaly. "Evropská unie by měla daleko mít silnější hlas v rámci NATO a neměla by nechávat Spojené státy být tím dominantním aktérem."

Celý díl podcastu Evropa v souvislostech s lidoveckým europoslancem Tomášem Zdechovským si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích.