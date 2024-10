Automobilový průmysl je v krizi. Bez změny Green Dealu to nepůjde, zní z koutů EU

Ondřej Plevák, Euractiv.cz

Automobilový průmysl, který má na evropském kontinentu stoletou tradici a zaměstnává miliony lidí, zažívá krizi. Pomalý ekonomický růst, slabé inovace, drahé energie, narušené dodavatelské řetězce, nedostatek surovin nebo protekcionismus globálních konkurentů mají vliv na to, že je Evropa pozadu v hlavním trendu dneška - elektromobilitě.

Německým značkám Volkswagen nebo Audi hrozí, že budou muset zavřít některé své evropské závody a propustit tisíce zaměstnanců. Poptávka po evropských elektromobilech totiž stagnuje a kontinent zároveň zaplavují jejich daleko levnější alternativy z Číny. A může být hůř.

Poslanci Evropského parlamentu se v úterý odpoledne na štrasburském plénu dohadovali, kdo za současnou situaci může a hlavně jak z ní ven. Zatímco ta pravicovější část europarlamentu vidí problém hlavně na straně evropské regulace, europoslanci více doleva často viní chybnou strategii států a samotného průmyslu, fosilní lobby nebo nekalou konkurenci v zahraničí.

"Končící komise za potlesku socialistů a zelených systematicky utahovala šrouby. Všechno se vsadilo jenom na jednu kartu - elektrifikaci. Automobilový průmysl se musí potýkat s čím dál komplexnější a nepředvídatelnou regulací a nerealistickými emisními požadavky," prohlásil europoslanec Ondřej Krutílek (ODS, ECR).

"Potřebujeme co nejrychlejší revizi stávající legislativy. Potřebujeme dát prostor různým cestám k dekarbonizaci. Jinak skončíme špatně," dodal na plénu.

Jak udržet motory v chodu

Velmi podobně jako zástupce vládní ODS Krutílek vidí situaci i europoslankyně opozičního ANO Klára Dostálová, která sedí ve frakci Patrioti pro Evropu.

"Jak mohou automobilky, včetně české Škoda Auto, snížit emise, když jim chybí základní podmínky pro úspěch? Potřebujeme řešení, které udrží naše motory v chodu, nejen ekologicky, ale i ekonomicky," řekla.

Za cestu ven považuje Dostálová sázku na plug-in hybridy nebo alternativní paliva, stejně jako přehodnocení emisních cílů. Ona i řada dalších poslanců zmiňovali odklad nových limitů tzv. flotilových emisí. Tedy těch u nových osobních aut, které musí výrobci příští rok plošně snížit o 19 procent v porovnání s dneškem. Některé automobilky jako Volkswagen nebo Renault se tomuto cíli ani neblíží a hrozí jim tak masivní pokuty.

Proti odkladu se z českých europoslanců staví například Jan Farský (STAN, EPP). Emise je podle něj potřeba dále snižovat a výrobci měli dostatek času na to, aby vozy designovali s výhledem na splnění limitu.

"Chci pro automobilky předvídatelné a rovné podmínky na trhu. Proto si nemyslím, že by bylo fér na poslední chvíli měnit pravidla. Jak by k tomu přišly ty firmy, které emisní limity splnily? Pravidla se mají dodržovat, ostatně na tomto principu funguje naše společnost," napsal Farský na Twitteru. Dodal, že existují různé výjimky, jak se pokutám vyhnout, například "sdílení emisí".

7/9: Ale jsou možnosti řešení.



👉 Existuje varianta sdílení emisí

👉 Jsou výjimky, které například chrání malé firmy

👉 Je kredit za ekologické inovace



Nebo se nabízí představení cenově dostupného elektoauta. — Jan Farský (@JanFar_sky) October 8, 2024

Evropané podle Farského chtějí cenově dostupná čistá auta, mnozí politici a výrobci na to ale zapomínají nebo to ignorují. "Kde je nový Volkswagen Beetle? (…) Nepotřebujeme ohýbat pravidla, potřebujeme dostupné evropské elektromobily. Bez nich bude Evropa zaplavena těmi levnými z Číny a dopadne jako Detroit," prohlásil na plénu ve Štrasburku.

Čína a spalováky

Právě dovoz čínských elektromobilů za dumpingové ceny do Evropy patřil mezi další témata, ke kterým se europoslanci v debatě často vraceli. Zatímco někteří z nich považují nově potvrzená cla na čínská elektroauta ve výši až 35,3 procenta za "symbolická" a žádají zpřísnění, podle jiných tarify nemají smysl a povedou k obchodní válce.

Do první skupiny se řadí Markéta Gregorová z Pirátů a frakce Zelených. U aut podle ní platí, že jsou to komplexní produkty s vysokou přidanou hodnotou, které se Evropě vyplatí vyrábět doma.

"Cla k tomu mohou přispět. Neřeší samozřejmě zaspání evropského průmyslu dlouhodobě, ale mohou vyrovnat přímou čínskou státní podporu," napsala znovuzvolená europoslankyně na Twitteru.

Dnes na plénu diskutujeme budoucnost automobilového průmyslu v Evropě. Já k části debaty o víkendu vystoupila také a ráda bych sdílela svůj postoj.

Má-li být elektromobilita i evropská, potřebujeme dorovnat čínský dumping. 1/4 pic.twitter.com/5fe6gYczUD — Markétka Gregorová 🦄 (@MarketkaG) October 8, 2024

"Teze o tom, že za to může Green Deal, jsou z říše snů. Ne vše bylo správně, ale regulace směřovaly k podpoře elektromobility. To nerozhodla legislativa, že evropské automobilky neinvestovaly do vývoje a výzkumu a že se soustředily na excelenci mechanickou, ne softwarovou," podělila se o svůj pohled Gregorová.

Na druhou stranu barikády se postavil Alexandr Vondra (ODS, ECR). "Cla tady nepomohou, jen všechno dál zdraží," řekl na plénu.

"Když něco nefunguje, musíme to změnit. Musíme bez odkladu revidovat Green Deal. (…) Musíme zrušit zákaz spalovacích motorů a umožnit konkurenci řešení na bázi technologické neutrality. To je jediná cesta, která může umožnit autoprůmyslu tady v Evropě přežít," apeloval Vondra.

Zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035 patří mezi další nejskloňovanější témata poslední doby. Skupina asi desítky zemí v čele s Itálií tlačí na to, aby se tato legislativa přezkoumala už příští rok, původní plán přitom hovořil o roce 2026. Česko si přeje to samé.

Video: Jak moc bude bolet český Green Deal? Ekonom spočítal, co přesně zdraží a o kolik (14. srpna 2024)