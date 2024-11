Europarlament schválil Evropskou komisi. Nemá velkou důvěru, tvrdí český poslanec

Barbora Pištorová, Euractiv.cz

Europoslanci na plénu Evropského parlamentu schválili novou Evropskou komisi pod vedením Ursuly von der Leyenové. Jednotliví komisaři v předchozích týdnech prošli grilováním ve výborech a od 1. prosince budou moci zasednout k práci. "Mandát to rozhodně není nijak velký. Ukazuje to, že komise nemá velkou důvěru," myslí si europoslanec za ANO Jaroslav Bžoch.

O nové Evropské komisi ve Štrasburku hlasovalo 688 přítomných europoslanců. V její prospěch zvedlo ruku celkem 370 poslanců, naopak proti bylo 282 europoslanců.

"Dnešek je dobrým dnem pro Evropu. Výsledek hlasování ukazuje podporu a jednotu (politického) středu," okomentovala po hlasování předsedkyně nově schválené komise Ursula von der Leyenová.

Díky schválení se může komise od 1. prosince pustit do práce, což je zásadní s ohledem na aktuální politické výzvy.

"Jde o velmi vyváženou komisi, a to jak geograficky, tak politicky," řekl na debatě pléna předseda nejsilnější frakce evropských lidovců (EPP) Manfred Weber. Samotní lidovci mají mezi komisaři celkem 14 členů, včetně předsedkyně von der Leyenové. Do komise je však nejmenovaly evropské politické strany, ale národní vlády jednotlivých členských zemí, mezi kterými často figurují právě lidovci.

Dalších pět komisařů náleží evropským socialistům a pět také liberální frakci Renew. Zbývající dva komisaři připadají po jednom frakci Patriotů a Evropským konzervativcům a reformistům (ECR).

Podpora 26 nových evropských komisařů a jejich předsedkyně se postavila na podpoře lidovců, socialistů, liberálů a europoslanců ECR. Naopak proti se vymezili europoslanci z frakce Levice a Patriotů.

Pokrok, ne regulace

"Evropu teď musí definovat pokrok, ne regulace. Přeji komisi úspěch a těším se na spolupráci, na které se chci podílet konkrétními kroky," uvedla na dotaz redakce Danuše Nerudová (STAN, EPP), česká europoslankyně a stranická kolegyně čerstvě zvoleného českého komisaře Jozefa Síkely.

Podle dalšího českého zástupce v řadách lidovců Luďka Niedermayera (TOP 09) je klíčové, aby Evropská komise byla co nejdříve schopná fungovat a reagovat na aktuální výzvy, jako jsou například ty spojené s výměnou americké administrativy.

"Proto je třeba, aby komise co nejrychleji převzala svou roli, pokusila se tato rizika minimalizovat a zároveň co nejrychleji rozjela hlavní agendu. Ta zahrnuje jednak otázku bezpečnosti, ale podle mého názoru je stejně důležitá i otázka konkurenceschopnosti," uvedl europoslanec.

Zajímavé podle Niedermayera je, jak především Patrioti v rozpravě ke vzniku komise kritizovali její nové složení, zejména to, že podle nich nereflektuje vůli voličů.

"Evropský parlament zvolily desítky milionů voličů napříč Evropou před pouhými pár měsíci, a právě ten komisi odsouhlasí, nebo odmítne. Komisaře nominovaly vlády členských zemí, které vycházejí z hlasů voličů svých zemí ve volbách. Lidé, jako jsou představitelé Patriotů dnes v EP, zjevně za 'hlas voličů' považují pouze hlas 'svých'. A princip hlasování, tedy hledání většiny, jim zjevně překáží," podotknul europoslanec.

Odtržení od reality, kritizuje komisi Dostálová

Čeští zástupci z řad Patriotů ale vnímají hlasování jinak. "Komise byla právě schválena, ale mandát to rozhodně není nijak velký. Ukazuje to, že komise nemá velkou důvěru a že byla schválena jen díky zákulisním politickým hrám. Pro EU to není dobrá zpráva," okomentoval pro redakci Jaroslav Bžoch (ANO, Patrioti).

Kritičtější pohled nabídla jeho stranická kolegyně europoslankyně Klára Dostálová (ANO, Patrioti). "Dnes Ursula von der Leyenová ve svém úvodním projevu potvrdila absolutní odtržení od reality a problémů občanů EU," okomentovala. Von der Leyenová podle Dostálové vytyčila cíle, kterými chce pokračovat v dekarbonizaci nebo údajném omezování svobody slova.

"Patrioti pro Evropu tuto nekompetentní komisi nepodpoří. Hlas voliče je pro nás na prvním místě," uvedla.

Zdržel jsem se hlasování

"Zdržel jsem se hlasování," napsal na síť X europoslanec Alexandr Vondra (ODS, ECR). Na jedné straně jej slyšení některých komisařů dovedla k přesvědčení, že nemají jeho důvěru, aby změnili to, co je v EU špatně. "Na druhé straně věřím, že v EP dnes existuje většina, která ke změnám politik tuto EK dotlačí," okomentoval výsledek.

Naopak jeho spolustraník Ondřej Krutílek (ODS, ECR) hlasoval pro. Navržená komise podle něj přináší na řadě postů zlepšení oproti stavu v předchozím mandátu i její větší orientaci na roli konkurenceschopnosti.

"Můj hlas pro schválení nové komise zároveň navíc znamená, že budu mít možnost efektivně ovlivňovat nezbytné změny klimatické politiky i potřebné opravy Green Dealu a jeho přešlapů. V totální opozici by byl můj hlas proti nadbytečným regulacím slabší a to nechci," napsal rovněž na síť X.