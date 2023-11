Euro 7: Vondrova riskantní jízda europarlamentem proti emisní normě vyšla

Evropský parlament schválil svoje stanovisko k nové emisní normě na auta Euro 7. Podobně jako to udělaly na konci září už členské státy, také europoslanci původní návrh Evropské komise zmírnili. Teď poslance a členské státy čeká vyjednávání o konečné podobě návrhu. Podle českého europoslance a zpravodaje Eura 7 Alexandra Vondry (ODS) by k finální dohodě mohlo dojít ještě před letošními Vánocemi.

V posledních čtyřech letech došlo jen k několika izolovaným příkladům, kdy evropští poslanci takto rozředili "zelený" návrh Evropské komise. Dosud byli poslanci a komise většinou na stejné lodi a oponentem jim byly členské státy.

Důvod, proč tomu bylo u Eura 7 jinak, je jiné složení vítězné koalice. Tu dosud většinou tvořili evropští poslanci za lidovce, socialisty, liberály a zelené. Vondra se v roli zpravodaje rozhodl pro koalici napravo od středu, protože usiloval o zmírnění normy.

Ke spolupráci oslovil evropské lidovce, liberály, svoji frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR) a tvrdé euroskeptiky ze skupiny ID (jejímž členem je například Okamurova SPD). Dohromady mají přes 400 europoslanců ze sedmi set.

"Letos na jaře jsem přišel za Pascalem Canfinem (francouzským europoslancem za Macronovy liberály a šéfem výboru pro životní prostředí, jehož členem je i Vondra, pozn. red.) a řekl jsem mu, že chci postavit stanovisko parlamentu bez socialistů a zelených, ale s liberály, lidovci, ECR a ID," říká Vondra.

Francouzi pod tlakem Renaultu

Liberálům, kterých je v parlamentu stovka, dominují Francouzi a s frakcí ID odmítají spolupracovat (členem ID jsou totiž také poslanci za stranu Marine Le Penové, úhlavní nepřítelkyně Macrona). Proč si Vondra myslel, že na takovou koalici Canfin přistoupí?

"Francouzská vláda byla pod tlakem Renaultu zmírnit návrh Eura 7. Malá auta by norma v původní podobě prodražila tak, že by si je chudší lidé nemohli dovolit koupit," tvrdí český europoslanec. "Macron se bál nových žlutých vest. Při jednání mezi členskými státy stála Paříž na straně kritiků návrhu. Tušil jsem, že Francouzi v parlamentu by se mohli přidat," pokračuje.

Odhad se ukázal jako správný. Liberální frakce pod vedením Macronovců souhlasila. Canfin měl několik podmínek, které Vondra splnil. Například to, že se Čech bude snažit oslovit i jednotlivce z dalších skupin, aby se význam Lepenovců v ID minimalizoval. Lidovci, nejsilnější skupina europarlamentu, se přidali hned. Frakce v čele s německou CDU/CSU už tehdy napadala Green Deal a vše zavánějící "zelenou" politikou.

Se zmíněnou čtyřkoalicí Vondrův tým vyjednával kompromisní znění svojí zprávy. V říjnu prošla prvním testem, když Vondrou navrženou podobu schválil výbor europarlamentu pro životní prostředí.

Tento čtvrtek šla zpráva do pléna. Ruku pro zvedlo 329 poslanců, proti bylo 230. Mezi těmi, kdo podpořil českým poslancem prosazované znění, bylo i pětadvacet socialistů - šlo zejména o zástupce Španělska, země automobilky Seat.

Čeští europoslanci byli proti

Podobný počet "dezertoval" ze čtyřkoalice. Byli mezi nimi i čeští členové liberálů, trojice europoslanců za ANO. Původní návrh Eura 7 kritizovali, teď ale hlasovali proti Vondrově zprávě. "Schválená pozice je nevýhodná pro občany a je stále rizikem pro konkurenceschopnost Evropy," zdůvodnil to Ondřej Knotek (ANO).

Environmentální organizace označují výsledek za vítězství automobilové lobby. Europoslanec za ANO Ondřej Kovařík byl kvůli tomu propíraný na serveru Politico, protože údajně slovo od slova prosazoval v pozměňovacím návrhu stanovisko automobilové asociace.

"Žádná lobby, tohle si hlídám," tvrdí Vondra. "Nevidím jenom důvod, proč mučit automobilky - pro země jako Česko klíčový sektor - a dál ochuzovat chudší populaci tvrdou emisní normou, když firmy mají investovat do elektroaut. Tohle při vyjednávání mojí zprávy nejvíc rezonovalo."

Vondra: Zprávám o znečištění ovzduší nevěřím

Evropská komise při představení Eura 7 argumentovala špatným ovzduším a uvedla, že zplodiny z aut se ročně podílejí na úmrtí až 80 tisíc lidí v EU. Český europoslanec to také odmítá.

"Nevěřím těm číslům," říká Vondra. "Benefit pro lidské zdraví mezi Eurem 6 a Eurem 7 je minimální. Problém jsou mikroplasty z brzd a pneumatik, to jsem tvrdil od začátku. Měření emisí z brzd a pneumatik také ve zprávě zůstalo," dodává poslanec.