Česko se evropským závazkům vyhýbá, ale bez nich by změna nepřišla, tvrdí političky

Ačkoliv rovnost patří mezí základní hodnoty Evropské unie, ženy napříč Evropskou unií mají stále nižší platy než muži, čelí sexuálnímu násilí a nemohou samy rozhodovat o vlastním těle. O rovnosti mezi pohlavími diskutovaly v debatě Aktuálně europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) a Johanna Nejedlová, která do Evropských voleb vede Zelené. Osobní zkušenost sdílela influencerka Lucie Zelinková.

"Máme evropské hodnoty, na kterých jsme se jako Evropani a Evropanky shodli. Česko do Evropské unie vstupovalo s tím, že s nimi souhlasíme," vysvětluje Nejedlová, proč je důležité, aby Evropský parlament i EU jako celek na rovnosti trvaly. "Lidé nám říkají, že přijdou migranti, kteří ty hodnoty naruší. Ale nenarušuje je už to, že my sami ty hodnoty nechceme dodržovat?" ptá se.

V diskusi se probírala například rovnost práv v zaměstnání. Zásada, že muži a ženy by měli obdržet stejnou odměnu za stejnou práci, je zakotvena v evropských smlouvách již od roku 1957. Přesto tomu tak dodnes není. Tzv. gender pay gap, tedy rozdíl mezi muži a ženami, co se týče mzdového ohodnocení, se podle dat Eurobarometru na evropské úrovni pohybuje okolo 13 procent. V Česku je situace ještě horší.

Gregorová, která v červnových volbách bude svůj mandát obhajovat, je přesvědčena, že je nutné tyto problémy řešit systematicky. Jako příklad dobré praxe uvádí Rumunsko, které patří mezi státy s nejrovnějším odměňováním žen a mužů v EU.

"Bylo to kvůli jednomu jedinému systémové opatření. Výrazně tam prodloužili otcovskou dovolenou, aby i muži mohli na rodičovskou. A funguje to. Rozdíl v odměňování se snižuje, protože pokud zaměstnavatel neví, kdo mu odejde, automaticky přestane i sám za sebe stereotypizovat a srovná odměňování," popisuje.

EU pomohla k řadě změn

Obavy z toho, že Brusel bude tlačit na příliš rychlé změny, pirátce přijdou absurdní. "Nemáme ratifikovanou Istanbulskou úmluvu, bůhví, jak se implementuje transparence odměňování, a nemáme manželství pro všechny. Já s takovými lidmi nedokážu souhlasit a nevím, co přesně se v jejich konzervativních životech tak strašně drasticky díky Evropské unii změnilo," vysvětluje Gregorová.

Nejedlová nicméně připomíná, že celá řada změn, včetně redefinice znásilnění, se podařila prosadit v Česku právě proto, že se stejné téma řešilo i na evropské úrovni. "Kdybychom v té době evropskou směrnici neměli na stole, tak jsme se vůbec neměli od čeho odrážet," hodnotí vyjednávání s českými politiky o nové legislativě, kterou v rámci spolku Konsent prosazovala.

V debatě (Ne)rovná Evropa ale političky řešily také zákaz potratů v Polsku a snahy omezit ženám přístup k interrupcím i v dalších evropských zemích. Včetně Česka, kde pro zákaz lobbuje například Hnutí pro život.

Političky s influencerkou Lucií Zelinkovou mluvily i o tom, jak nejlépe problematiku rovnosti vysvětlovat starší generaci nebo jak reagovat na nenávistné komentáře, které za svou práci na sociálních sítích dostávají.

Celou debatu si můžete pustit v úvodním videu nebo si ji poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.