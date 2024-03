Pomohl jsem parlamentu fungovat v covidu online. ChatGPT ale nepoužívám, říká Kolaja

"Prosazujeme, aby občané měli právo na soukromí," říká europoslanec a lídr kandidátky Pirátů Marcel Kolaja (člen frakce Zelení / Evropská svobodná aliance). Coby bývalý ajťák varuje před legislativou, která zavádí plošné šmírování lidí na internetu. A hrdý je na unijní zákon o digitálních trzích, který má umožnit malým a středním podnikům v Evropě lépe konkurovat IT obrům.

Kvestor Evropského parlamentu s redakcí mluvil také o umělé inteligenci a o tom, jak kvůli ChatGPT musela Evropská komise dopracovat celou kapitolu v projednávané legislativě. Vývoj AI totiž předstihl tempo politického projednávání.

"Přímo konkrétně ChatGPT nepoužívám, ale někteří moji asistenti ho používají. Hodí se například k navrhování kostry textu, kterou potom dál upravujeme," říká Kolaja. Ve videu europoslanec vysvětluje i to, co ho na jeho práci europoslance baví a co ho nejvíc překvapilo.