Biodiverzita v ohrožení. Druhy vymírají nejrychleji v dějinách, EU je chce chránit

Pojem biodiverzita označuje různorodost života, biologickou rozmanitost a pestrost genů, rostlinných a živočišných druhů i ekosystémů, které tvoří. Rostliny přitom představují zhruba 82 % biomasy na planetě (měřeno přes množství uhlíku), oproti tomu lidé jen okolo 0,01 % a zvířata 0,4 %. Na 86 % celkové biomasy byste přitom našli na souši.

86 % na souši 13 % hluboko pod povrchem 1 % v mořích

Popsaných je 2,12 milionu druhů, podle některých odhadů jich ale na Zemi může žít až okolo 8,7 milionu.

Zdroj: Our World in Data

Dosud už na Zemi podle vědců došlo k 5 hromadných vymíráním. Z přibližně 4 miliard druhů, které kdy na planetě žily, jich zmizelo 99 %. Vymírání druhů je přirozeným procesem na Zemi. Avšak rychlost, s jakou v současnosti druhy vymírají, je rychlejší než kdy dřív. Za posledních 500 let vymřelo nejméně 900 rozdílných druhů, číslo je ale podhodnocené, protože neexistují dostatečná data.

1 milion

tolika druhům dnes podle odhadu hrozí vyhynutí

Zdroj: Our World in Data

Rychlost, s jakou k vymírání dochází, má více příčin. Lidská činnost má velký vliv, protože kvůli ní dochází k odlesňování a dalšímu úbytku přírodního prostředí nebo také k nadužívání přírodních zdrojů. Problémem je i lov, nadměrné rybaření a znečištění. Kromě toho proces ovlivňují i klimatické změny a invazivní druhy.