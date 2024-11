5G síť pro všechny? Podívejte se, kde v Evropě mají nejhorší internet

Jste připojení na 5G síť? Do konce roku byste měli být. A to téměř po celé Evropě. Evropská komise má v plánu ještě během roku 2025 připojit na 5G síť všechna města a hlavní dopravní trasy v Evropské unii. Pořad Datové jednohubky se podíval, jak se členským zemím daří tento ambiciózní cíl plnit.

Zavádění páté generace bezdrátových systémů je součástí politického programu digitální transformace Evropy nazvaného Digitální dekáda 2030.

Mezi jeho cíle patří například to, že 80 procent populace Evropské unie bude disponovat základními digitálními dovednostmi a Evropa se bude moct chlubit 20 miliony IT specialisty, mezi kterými budou rovným dílem zastoupeni muži i ženy. Všichni občané by také měli mít přístup k lékařským záznamům a možnost využívat elektronickou identifikaci.

Jedním z cílů Digitální dekády je právě i připojení Evropy na 5G síť. Program počítá se třemi fázemi. V roce 2020 mělo být na 5G síť připojeno alespoň jedno město v každé zemi Evropské unie. V roce 2025 by měl být 5G signál dostupný ve všech městských oblastech a na hlavních dopravních trasách. A v roce 2030 bude 5G signál pokrývat všechny obydlené regiony.

Jak si vedou jednotlivé země?

Češi si vedou v porovnání se zbytkem Evropy velmi dobře. Podle zprávy Evropské komise je v Česku 5G sítí pokryto 94 procent území. Pražské metro bylo dokonce prvním metrem v Evropě kompletně připojeným na síť páté generace.

Celkově je na na tom nejhůře Rumunsko a Belgie, kde není 5G připojením pokryta ani polovina domácností. Naopak v Nizozemsku, Dánsku, na Maltě a Kypru jsou připojení všichni.

Přehnaný optimismus?

Podle českého europoslance Ondřeje Krutílka (ODS/ECR) byla Evropská komise v roce 2016 přehnaně optimistická. Pokrýt 5G sítí všechna města a hlavní dopravní spojení podle něj ještě několik let zabere. "Není to zdaleka první ani poslední případ, kdy komise přišla s nereálnými cíli, často ji za to kritizujeme," uvedl pro Aktuálně.cz Krutílek.

Evropský parlament schválil už v roce 2017 rezoluci, která zavádění 5G sítí podpořila. V návaznosti pak řešil například kybernetickou bezpečnost sítě nebo její efektivní a spravedlivé zavádění.

Podle europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti/Zelení) je zavádění 5G sítě mnohem složitější, než tomu bylo u předchozích generací. Dodává, že chybí i kvalifikovaní technici, inženýři a projektoví manažeři.

Filip Turek (Motoristé sobě/Patrioti pro Evropu) pak upozorňuje na zastaralé systémy podél železničních tratí, které zavádění 5G sítí komplikují. "Současné snahy, jako je projekt 5GRAIL, se snaží tento problém řešit, ale úplná implementace se neočekává dříve než po roce 2025," dodává. Hlavní železniční trasy by přitom měly být podle plánu připojené už příští rok.

Komplikace v Česku podle europoslankyně Jany Nagyové (ANO/Patrioti pro Evropu) způsobují také stavební procesy, ale situace se postupně lepší. Zásadní změnu přinese například evropské nařízení GIA neboli Akt o gigabitové struktuře, který členským státům umožňuje jednodušší instalaci infrastruktury.

Kdy se začne 5G síť nahrazovat novou, šestou generací? Nejspíš začátkem nové dekády. Ta má zjednodušit vývoj náročných procesů, jako jsou například operace dělané na dálku, digitální duplikáty reálných objektů, virtuální a vylepšená realita nebo hologramová zařízení.

