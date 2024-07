Evropskou komisi dál povede Ursula von der Leyenová, v tajné volbě dostala 401 hlasů

Evropský parlament ve čtvrtek v tajné volbě potvrdil Ursulu von der Leyenovou ve funkci předsedkyně Evropské komise na další pětileté období. Německá politička získala 401 hlasů, oznámila předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Evropský parlament má 720 členů, von der Leyenová tak potřebovala nejméně 361 hlasů.

Celkem dnes hlasovalo 707 europoslanců. Proti setrvání von der Leyenové ve funkci se jich vyslovilo 284, 15 se zdrželo hlasování. Sedm hlasů bylo neplatných.

"Dalších pět let. Nedokážu ani vyjádřit, jak jsem vděčná všem europoslancům, kteří pro mě hlasovali," napsala von der Leyenová na sociální síti X. Před novináři pak poděkovala europarlamentu i za spolupráci v předchozích pěti letech.

Zvolená předsedkyně komise nyní rozešle oficiální dopisy hlavám členských států unie. Vyzve je, aby navrhli své kandidáty do jejího nového týmu. Možní eurokomisaři pak na podzim absolvují slyšení před výbory Evropského parlamentu, ten poté komisi potvrzuje jako celek v jednom hlasování. Von der Leyenová na tiskové konferenci uvedla, že si přeje ty "nejlépe připravené kandidáty" a rovnocenné zastoupení mužů a žen. S kandidáty se chce setkávat a hovořit od poloviny srpna.

Von der Leyenová se ve čtvrtek dopoledne v projevu před hlasováním snažila přesvědčit co největší počet europoslanců, aby jí dali hlas. Spoléhala se na podporu Evropské lidové strany (EPP), ke které sama politicky náleží, frakce socialistů a demokratů (S&D) a liberálů z Obnovy Evropy (Renew Europe). V tajném hlasování, kdy europoslanci měli možnost hlasovat nezávisle na frakci, však neměla jistý potřebný počet hlasů.

Na stranu von der Leyenové se připojili i Zelení, za což jim na tiskové konferenci po svém zvolení poděkovala. Naopak Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe) dopředu uvedli, že ji nepodpoří. Stejně se vyslovila Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL). Frakce konzervativců z ECR před hlasováním uvedla, že je šéfka komise nepřesvědčila a že většina národních delegací bude hlasovat proti ní. Frakce ale připomněla, že hlasování je volné, to znamená, že každý může volit podle svého osobního uvážení.

Ve chvíli, kdy Metsolaová plénu ve Štrasburku oznámila, kolik europoslanců hlasovalo pro, se v sále ozval potlesk. Zatímco představitelé EPP oslavovali, vedle sedící kolegové z nově vzniklého uskupení Patriotů zůstali sedět na místech bez větší reakce. Von der Leyenová s úsměvem na tváři gesty děkovala a nejprve se objala s šéfem EPP Manfredem Weberem.

Pětašedesátiletá německá politička získala zhruba 56 procent hlasů, což je více než před pěti lety. Tehdy pro ni hlasovalo 51 procent europoslanců.

Levice ve čtvrtek před začátkem hlasování požádala, aby byla volba odložena na zářijové zasedání. Zdůvodnila to středečním verdiktem unijního soudu, který rozhodl, že Evropská komise neposkytla veřejnosti dostatečný přístup ke smlouvám na nákup vakcín proti covidu-19. Představitel frakce EPP argumentoval, že se verdikt týkal komise jako instituce, nikoliv jejích jednotlivců. Většina europoslanců následně žádost o odložení v hlasování odmítla.

"Srdečné blahopřání k tvému znovuzvolení," napsal na síti X německý kancléř Olaf Scholz, podle něhož je potvrzení von der Leyenové ve funkci jasnou známkou toho, že političtí představitelé v unii jsou schopní i v těžkých časech jednat. "Evropané očekávají, že Evropu posuneme kupředu. Pojďme do toho společně," dodal. Von der Leyenové poblahopřáli také polský premiér Donald Tusk a německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.

Se znovuzvolenou předsedkyní Evropské komise se v silném důrazu na konkurenceschopnost Evropské unie či na bezpečnost shoduje i premiér Petr Fiala (ODS), jak uvedl na síti X. Von der Leyenové pogratulovala také končící eurokomisařka Věra Jourová. "Dokázala nás odvážně navigovat krizemi. Silnější druhý mandát je ocenění její tvrdé dřiny a výsledků. Je to dobrá zpráva pro Evropany," domnívá se.

Česká europoslankyně Klára Dostálová z frakce Patrioti pro Evropu novou šéfku Evropské komise nepodpořila. "Nepodpořila jsem ji a mám k tomu dva důvody. Čekala jsem na její projev a musím říct, že mi přišlo, že paní Ursula von der Leyenová asi nezaznamenala, že byly volby. Ten projev byl totiž o tom, že se bude pokračovat tak, jak je to nastavené, což bude pro mnoho voličů velké zklamání," řekla Dostálová.

Druhým důvodem je podle ní to, že se šéfka Evropské komise ve dnech před volbou ani neobtěžovala přijít do frakce Patriotů pro Evropu, aby se s jejími zástupci pobavila o svých prioritách. Na nynější šéfce unijní exekutivy Dostálové vadí "kam Evropu dovedla". "Utíká nám z Evropy mnoho podnikatelů, jsme závislí na třetích zemích, jsme přeregulovaným kontinentem," vyjmenovala.

Šéfka Evropské komise se netajila tím, že chce získat na svou stranu zejména zástupce frakce Zelených. Ti ale čekali na to, jak se jejich požadavky projeví v programu příští Evropské komise. Česká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová nakonec von der Leyenové svůj hlas dala. "Po důkladném zvážení jsem se nakonec rozhodla Ursulu von der Leyenovou podpořit. Za pět let splnila velkou část toho, co slíbila a navíc prokázala, že je schopna vést komisi v době krize," uvedla Gregorová. Ocenila, že se von der Leyenová silně postavila za Ukrajinu a že se EU jasně odpoutala od ruských fosilních zdrojů.