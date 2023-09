Co přinese emisní norma Euro 7? V EU ji prosadili Češi, podle kritiků je zpátečnická

Co přesně Euro 7 obsahuje?

Nové limity emisí na každý ujetý kilometr a lhůty, dokdy se musí automobilky na změny připravit. V případě osobních aut a lehkých užitkových vozů zachovává Euro 7 stávající maxima Eura 6. Konkrétně tedy 80 miligramů dusíku na kilometr u dieselových vozů a 60 miligramů u benzinových. Zvýhodnění dieselů tedy zůstává. U nákladních aut se limity mírně zvyšují oproti stávajícímu stavu.

Výrobci osobních aut a malých dodávek budou mít až tři a půl roku po vstupu normy v platnost čas na to, aby se na změny připravili. V případě nákladních automobilů je to pět let. Pokud nová pravidla podpoří Evropský parlament, v platnost by měla vstoupit v průběhu příštího roku.