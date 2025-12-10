Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina

Berman tímto krokem odvolal dřívější rozhodnutí udržet spisy v tajnosti. Jejich odtajnění zdůvodnil novým zákonem, podle něhož musí vláda zveřejnit spisy týkající se Epsteina a jeho společnice Ghislaine Maxwellové, která si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.
Zákon vyžaduje, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dokumenty související s Epsteinem v prohledávatelném formátu do 19. prosince. Berman k tomuto případu dříve uvedl, že odtajnění zhruba 70 stran čítajících dokumentů velké poroty nepřinese žádná třeskutá nová odhalení.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl přitom v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
V úterý jiný soudce rozhodl, že ministerstvo spravedlnosti může zveřejnit dokumenty velké poroty v případu Maxwellové, a minulý týden další soudce povolil zveřejnění přepisů týkajících se nedokončeného federálního vyšetřování, které velká porota uskutečnila na přelomu století.
Americký prezident Donald Trump, jenž tvrdí, že se s Epsteinem přestal přátelit dlouho před jeho zatčením v roce 2019, se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů. Krátce před hlasováním zákonodárců o uvedeném návrhu, jakmile bylo zjevné, že má podporu i republikánů, však svůj postoj změnil a zákon 19. listopadu podepsal.
Po zveřejnění spisů volají jak Trumpovi političtí odpůrci, tak členové jeho vlastní voličské základny, kteří v případu žádají větší transparentnost. Mnoho Trumpových voličů je totiž přesvědčeno, že prezidentova administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti.
Případy týkající se Epsteina vyvolávají nejen v USA značnou pozornost médií, neboť finančník udržoval úzké vazby mimo jiné s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem a například také se slovenským diplomatem a současným poradcem premiéra Roberta Fica Miroslavem Lajčákem. Veřejná a stále vyhrocenější roztržka mezi republikány ohledně Epsteinových spisů navíc narušila vztahy mezi Trumpem a některými z jeho nejvěrnějších příznivců.