Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina

před 1 hodinou
Americké ministerstvo spravedlnosti může odtajnit přepisy jednání velké poroty v případu sexuálního obchodování s lidmi ze strany odsouzeného zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina z roku 2019, rozhodl ve středu okresní soudce Richard M. Berman. Připojil se tak k dalším dvěma soudcům, kteří vyhověli žádostem ministerstva spravedlnosti o odtajnění materiálů.
Miliardář Jeffrey Epstein, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek.
Miliardář Jeffrey Epstein, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. | Foto: Reuters

Berman tímto krokem odvolal dřívější rozhodnutí udržet spisy v tajnosti. Jejich odtajnění zdůvodnil novým zákonem, podle něhož musí vláda zveřejnit spisy týkající se Epsteina a jeho společnice Ghislaine Maxwellové, která si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.

Zákon vyžaduje, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dokumenty související s Epsteinem v prohledávatelném formátu do 19. prosince. Berman k tomuto případu dříve uvedl, že odtajnění zhruba 70 stran čítajících dokumentů velké poroty nepřinese žádná třeskutá nová odhalení.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl přitom v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Donald Trump a Jeffrey Epstein together v roce 1992

V úterý jiný soudce rozhodl, že ministerstvo spravedlnosti může zveřejnit dokumenty velké poroty v případu Maxwellové, a minulý týden další soudce povolil zveřejnění přepisů týkajících se nedokončeného federálního vyšetřování, které velká porota uskutečnila na přelomu století.

Americký prezident Donald Trump, jenž tvrdí, že se s Epsteinem přestal přátelit dlouho před jeho zatčením v roce 2019, se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů. Krátce před hlasováním zákonodárců o uvedeném návrhu, jakmile bylo zjevné, že má podporu i republikánů, však svůj postoj změnil a zákon 19. listopadu podepsal.

Donald Trump

Po zveřejnění spisů volají jak Trumpovi političtí odpůrci, tak členové jeho vlastní voličské základny, kteří v případu žádají větší transparentnost. Mnoho Trumpových voličů je totiž přesvědčeno, že prezidentova administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti.

Případy týkající se Epsteina vyvolávají nejen v USA značnou pozornost médií, neboť finančník udržoval úzké vazby mimo jiné s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem a například také se slovenským diplomatem a současným poradcem premiéra Roberta Fica Miroslavem Lajčákem. Veřejná a stále vyhrocenější roztržka mezi republikány ohledně Epsteinových spisů navíc narušila vztahy mezi Trumpem a některými z jeho nejvěrnějších příznivců.

 
