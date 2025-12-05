Zahraničí

Americký soud povolil ministerstvu spravedlnosti zveřejnit Epsteinovy spisy

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký soudce v pátek udělil povolení ministerstvu spravedlnosti zveřejnit spisy z vyšetřování odsouzeného a zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Informovaly o tom tiskové agentury, které připomínají, že odtajněné materiály by mohly vrhnout nové světlo na Epsteinovy vazby na bohaté a mocné osobnosti včetně prezidenta Donalda Trumpa.
Americký prezident Donald Trump a Jeffrey Epstein.
Americký prezident Donald Trump a Jeffrey Epstein. | Foto: repro z x

Floridský soudce Rodney Smith uvedl, že nedávno přijatý federální zákon, který v listopadu drtivou většinou podpořili zákonodárci obou komor Kongresu, je nadřazený obvyklým pravidlům ohledně utajení při vyšetřování. Zákon ukládá ministerstvu spravedlnosti, Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) a federálním prokurátorům povinnost zveřejnit do 30 dnů obrovské množství materiálu, který nashromáždili v souvislosti s vyšetřováním Epsteina, zahájeným zhruba před dvěma desítkami let, a jeho společnice Ghislaine Maxwellové, která si odpykává trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.

Spisy nemusí být zveřejněny celé, ministerstvo spravedlnosti může anonymizovat osobní údaje o Epsteinových obětech a také zadržet obsah, jehož uvolnění by ohrozilo probíhající vyšetřování, který je klasifikován jako tajný nebo se týká obrany či zahraniční politiky země.

Související

Putin prozradil, co doopravdy chce po Ukrajině. Se skutečnými kompromisy se nepočítá

putin

Trump, jenž tvrdí, že se s Epsteinem přestal přátelit dlouho před jeho zatčením v roce 2019, se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů. Krátce před hlasováním zákonodárců o uvedeném návrhu, jakmile bylo zjevné, že má podporu i republikánů, však otočil a zákon 19. listopadu podepsal.

Po zveřejnění spisů volají jak Trumpovi političtí odpůrci, tak členové jeho vlastní voličské základny, kteří v případu žádají větší transparentnost. Mnoho voličů Trumpa je totiž přesvědčeno, že jeho administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Skandál je Trumpovi už řadu měsíců trnem v oku, částečně proto, že před svým znovuzvolením ve volbách v roce 2024 šířil mezi vlastními příznivci o Epsteinovi konspirační teorie. V poslední době změnil taktiku a prohlašuje, že Epsteinovy spisy jsou manipulací ze strany demokratů s cílem odvést pozornost od skutečných problémů země a od úspěchů jeho administrativy, podotýká Reuters.

Případy týkající se Epsteina vyvolávají nejen v USA značnou pozornost médií, neboť finančník udržoval úzké vazby mezi jinými s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem a například také se slovenským diplomatem a současným poradcem premiéra Roberta Fica Miroslavem Lajčákem. Veřejná a stále vyhrocenější roztržka mezi republikány ohledně Epsteinových spisů navíc narušila vztahy mezi Trumpem a některými z jeho nejvěrnějších příznivců.

 
Mohlo by vás zajímat

Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Analytici říkají, co by Putina donutilo změnit kurz. Současné ztráty na to nestačí

Analytici říkají, co by Putina donutilo změnit kurz. Současné ztráty na to nestačí

Unijní pokuta pro síť X je útok na americký lid, řekl ministr zahraničí

Unijní pokuta pro síť X je útok na americký lid, řekl ministr zahraničí

Putin prozradil, co doopravdy chce po Ukrajině. Se skutečnými kompromisy se nepočítá

Putin prozradil, co doopravdy chce po Ukrajině. Se skutečnými kompromisy se nepočítá
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Donald Trump dokumenty soud

Právě se děje

před 1 hodinou
Americký soud povolil ministerstvu spravedlnosti zveřejnit Epsteinovy spisy

Americký soud povolil ministerstvu spravedlnosti zveřejnit Epsteinovy spisy

Informovaly o tom tiskové agentury, které připomínají, že odtajněné materiály by mohly vrhnout nové světlo na Epsteinovy vazby i na Donalda Trumpa.
Aktualizováno před 2 hodinami
Zemřel americký architekt Frank Gehry, jeden z autorů Tančícího domu v Praze

Zemřel americký architekt Frank Gehry, jeden z autorů Tančícího domu v Praze

Ve věku 96 let zemřel Frank O. Gehry, považovaný za jednoho z nejvýraznějších a nejoriginálnějších architektů v historii Spojených států.
Aktualizováno před 2 hodinami
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

ŽIVĚ
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 hodinami
Analytici říkají, co by Putina donutilo změnit kurz. Současné ztráty na to nestačí

Analytici říkají, co by Putina donutilo změnit kurz. Současné ztráty na to nestačí

Ekonomika pod tlakem sankcí, tisíce padlých vojáků každý měsíc - Putin přesto tvrdí, že se Rusko války nevzdá a je připraveno jít ještě dál.
před 3 hodinami

Mírotvůrce Trump, úchvatný Bocelli či pohublý Ronaldo. Američané pojali los jako show

Mírotvůrce Trump, úchvatný Bocelli či pohublý Ronaldo. Američané pojali los jako show
Prohlédnout si 26 fotografií
Na červeném koberci defilovala celá řada hvězd sportovní historie. Jednou z nich byl slavný basketbalista Shaquille O'Neal.
Poznali byste ho? Bývalý krajní obránce s dělovou ranou Roberto Carlos.
před 4 hodinami
Student hrozil střelbou na ústecké univerzitě, zadržela ho policie

Student hrozil střelbou na ústecké univerzitě, zadržela ho policie

Na jeho hrozby upozornili dva spolužáci. Nikomu se nic nestalo. Uvedla to v pátek na svém webu televize CNN Prima News.
před 4 hodinami
Hokejisté Liberce porazili Třinec a jsou druzí. Sparta padla v Brně

Hokejisté Liberce porazili Třinec a jsou druzí. Sparta padla v Brně

Hokejisté Liberce zvítězili ve 29. kole v Třinci 5:3 a Oceláře porazili v sezoně na třetí pokus poprvé. V tabulce se posunuli na druhé místo.
Další zprávy