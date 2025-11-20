Zahraničí

Trump podepsal zákon o zveřejnění spisů k sexuálnímu delikventovi Epsteinovi

včera
Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který ministerstvu spravedlnosti USA nařizuje zveřejnit spisy k případu odsouzeného a zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V noci na čtvrtek o tom informovala agentura AP s tím, že Trump ustoupil politickému tlaku v této kauze. Návrh zákona v úterý schválily Sněmovna reprezentantů a Senát.
Donald Trump
Donald Trump | Foto: Associated Press

Trumpův podpis se očekával, neboť prezident, ačkoli dříve zveřejnění dokumentů odmítal, slíbil, že tento právní předpis podepíše, pokud ho schválí Kongres. Sněmovna reprezentantů v úterý podpořila návrh drtivou většinou 427 hlasů. Jediným kongresmanem, který hlasoval proti, byl republikán Clay Higgins. Senát, tedy horní komora amerického Kongresu, následně vyjádřil jednomyslný souhlas.

Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová už podle Reuters uvedla, že její úřad je připraven spisy zveřejnit do 30 dní, jak to přijatý zákon vyžaduje. "Budeme nadále dodržovat zákony a podporovat maximální transparentnost," řekla. Reuters poznamenal, že spisy nemusí být zveřejněny celé, ministerstvo spravedlnosti může anonymizovat osobní údaje o Epsteinových obětech a také zadržet obsah, jehož uvolnění by ohrozilo vyšetřování.

Donald Trump a Jeffrey Epstein together v roce 1992

Demokratičtí zákonodárci ze sněmovního výboru pro dohled minulý týden zveřejnili několik e-mailů, ve kterých Epstein zmiňoval nynějšího prezidenta Trumpa. Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání. Výbor nakonec zveřejnil přes 20 000 stránek dokumentů získaných z Epsteinovy pozůstalosti, nyní sněmovnou přijatý zákon se týká spisů, které má k dispozici ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s Epsteinovým vyšetřováním.

Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálními zločiny neměl nic společného a ačkoli byli před desítkami let společně vyfotografováni, prezident uvedl, že se před Epsteinovým odsouzením rozkmotřili. Veřejnou snahu o zveřejnění vyšetřovacích dokumentů označuje za manipulaci ze strany demokratů, kteří podle něho odvádějí pozornost od skutečných problémů země, které jeho vláda úspěšně řeší. Zveřejnění podpořil až ve chvíli, kdy řada republikánů dala najevo, že bude bez ohledu na Trumpovu vůli hlasovat pro odtajnění spisů.

Případy týkající se Epsteina vyvolávají nejen v USA značnou pozornost médií, neboť finančník udržoval úzké vazby také s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem. Veřejná a stále více vyhrocená roztržka mezi republikány ohledně Epsteinových spisů navíc narušila vztahy mezi Trumpem a některými z jeho nejvěrnějších příznivců.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

 
