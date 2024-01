Ekvádor kvůli gangům upadl do chaosu. Vláda silné ruky nemusí pomoct, varuje odborník

Ještě před pár lety platil Ekvádor za jednu z nejbezpečnějších zemí v Latinské Americe. Devátého ledna ale obletěly svět záběry ozbrojenců v kuklách, kteří vtrhli do televizního studia. Šlo o jeden z mnoha násilných incidentů, které se toho dne odehrály - včetně vzpoury ve vězení, držení rukojmích, únosu policistů nebo série výbuchů aut.

Do živého vysílání ekvádorské televize vnikl 9. ledna ozbrojený gang, policie ho zadržela. | Video: Reuters

Ekvádor v posledních letech bojuje s rostoucím brutálním násilím a vzkvétajícím obchodem s kokainem, který se odsud dostává do celého světa včetně Česka. Nynější intenzita násilí je ale podle Karla Kouby ze Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bezprecedentní.

Expert doplňuje, že situace v posledních několika letech neustále eskalovala. Během prezidentských voleb loni v srpnu byl zavražděn opoziční kandidát, bývalý investigativní novinář Fernando Villavicencio, který usiloval o to, aby vláda dělala víc pro potírání drogových gangů.

Osmnáctimilionový Ekvádor přitom historicky na rozdíl od sousední Kolumbie nebo Peru neměl nikdy silné partyzánské organizace, které by se snažily převzít kontrolu nad částmi země, proto byl dlouho považován za stabilní.

Nynější situace se vyhrotila poté, co se nový prezident Daniel Noboa, který je v úřadu od listopadu, snažil působení drogových kartelů potlačit. V prosinci policie zatkla desítky soudců i vysoce postavených státních úředníků napojených na mafii. Ukázalo se, že gangy začaly prorůstat stát, vysvětluje Kouba.

Útěk z vězení

Prezident nechal mocné mafiánské bossy převézt do bezpečnějších vězení, ale dvěma nejvlivnějším se před převozem podařilo utéct. Povedlo se to Josému Adolfovi Macíasovi Villamarovi zvanému Fito, který stojí v čele gangu Los Choneros, jenž platí za nejnebezpečnější zločineckou skupinu v Ekvádoru. Je podezřelý z podílu na vraždě prezidentského kandidáta Villavicencia, kterému předtím vyhrožoval smrtí. Uprchl také Fabricio Colón Pico, šéf konkurenční skupiny Los Lobos.

Úřady po mužích vyhlásily pátrání. Následovala série útoků a přepadení - organizovaný zločin se postavil úřadům ve věznicích i na ulicích. Minulé úterý skupina ozbrojených mužů v kuklách zaútočila v přímém přenosu na veřejnoprávní televizi TC Televisión a ohrožovala novináře zbraněmi i dynamitem.

Proč útočili právě v televizi, není jasné. Ozbrojenci, všichni mladí muži a teenageři, se vzdali, jakmile na místo dorazila policie, aniž by kladli jakýkoli odpor.

Prezident Noboa minulý týden vyhlásil výjimečný stav a v zemi také platí takzvaný vnitřní ozbrojený konflikt, což armádě umožňuje ostřeji zasáhnout vůči gangům. Ekvádor zavedl zákaz nočního vycházení a v ulicích hlídkují vojáci. Policie zadržela už více než 1500 lidí, z toho 158 obvinila z terorismu. Jak píše deník El País, kvůli stavu vnitřního ozbrojeného konfliktu by měl stát nyní na všechny členy gangů nahlížet jako na teroristy.

Nestabilní politická situace

Radikální řešení by ale mohlo ještě více ohrozit křehkou politickou situaci v zemi. "Ekvádor trpí obrovskou krizí politického systému," upozorňuje iberoamerikanista Kouba.

Prezident nahradil svého předchůdce pouze po dvou letech v úřadě a sám nemá téměř žádné politické zkušenosti. Nestabilní politická situace podle Kouby zabraňuje dlouhodobému řešení, jak drogové kartely potlačit, ba naopak jim umožňuje růst.

"V Latinské Americe tvrdý postoj, takzvaná politika silné ruky, nemá moc dobré výsledky," dodává. Jako příklad uvádí El Salvador, který nyní experti k Ekvádoru často připodobňují. V El Salvadoru se ve vězení nacházejí asi dvě procenta všech mužských obyvatel, z toho většina bez soudního řízení nebo řádného obvinění. Kouba tvrdí, že tím dochází k pošlapávání základních lidských práv.

Věznice tam jsou navíc už teď přeplněné a vězeňská služba nefunkční, doplňuje expert. De facto je ovládaly gangy, které spolu s mexickými kartely pašují drogy do zahraničí. Narkobaroni zevnitř vězeňského systému řídili své organizace, jako by jejich cely byly velitelským stanovištěm.

Rychlé zklidnění situace

Ekvádorci napříč politickým spektrem ale aktuálně rázné řešení podporují bez ohledu na to, zda je dlouhodobě udržitelné, podotýká v komentáři deník The Guardian. Chtějí, aby násilí co nejdříve skončilo.

Vláda tvrdí, že má nyní situaci pod kontrolou, ale některé zprávy médií naznačují, že v některých oblastech to tak není. Z věznice Esmeraldas, která se nachází ve stejnojmenném regionu na severozápadě země, uprchlo 48 vězňů, z nichž dva policie při pronásledování zabila.

Dalších šest lidí uteklo minulý týden v neděli z věznice Litoral v přístavním městě Guayaquil, kde úřady údajně získaly zpět kontrolu.