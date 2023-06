Evropská komise navrhla rozpočet EU na rok 2024, podpoří zelené a digitální projekty

Celkem 189,3 miliardy eur (téměř 4,5 bilionu korun) by měla mít Evropská unie k dispozici na výdaje v příštím roce. Počítá s tím návrh unijního rozpočtu, který dnes představila Evropská komise. Peníze by podle exekutivy EU měly stejně jako letos směřovat především do zelených a digitálních projektů, ale mají také pomoci zemím vyrovnávat se s dopady války na Ukrajině a nebývale vysoké inflace.

Státy bloku budou paralelně s rozpočtem čerpat peníze z mimořádného postpandemického fondu, v němž bude pro příští rok 113 miliard eur. Konečné slovo při schvalování rozpočtu budou mít na podzim členské země a Evropský parlament. Největší část rozpočtového balíku má jako každoročně padnout na zemědělské dotace, na něž komise vyčlenila 53,8 miliardy eur. Do strukturálních fondů, které jsou určené pro méně rozvinuté země a regiony, poputuje 47,9 miliardy eur. Na rozvojovou a sousedskou pomoc hodlá komise vyčlenit 15,8 miliardy eur, do výzkumného programu Horizont zamíří 12,8 miliardy eur, na strategické investice 4,6 miliardy eur. "Rozpočet EU i nadále poskytuje Evropě prostředky k řešení současných i budoucích výzev. Stejně jako národní rozpočty však čelí omezením, jelikož náklady rostou a potřeby financování neklesají," prohlásil v narážce na hospodářské obtíže spojené s vysokou inflací eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn. Konečnou výši rozpočtu určí vyjednávání členských zemí s europoslanci, od původního návrhu se však zpravidla liší nejvýše o několik miliard. Mimo rámec rozpočtu chtějí unijní země řešit i další podporu Ukrajině včetně navýšení fondu, z něhož financují poskytování zbraní a munice Kyjevu.

