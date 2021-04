"Ehm?" Šéfku Evropské komise odsunul Erdogan bokem. Trapas a ostuda, zní od kritiků

Předseda Evropské rady Charles Michel se stal terčem kritiky od některých evropských politiků za to, že při úterním setkání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem nezareagoval na podle nich nedůstojné přijetí šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové.

Zatímco Erdogan s Michelem během jednání týkajícího se i práv žen seděli v křeslech, první ženu v čele unijní exekutivy usadili turečtí hostitelé stranou na pohovku. Podle Michelova týmu bylo uvítání v souladu s protokolem, překvapená reakce jeho kolegyně však vzbudila velký ohlas na sociálních sítích.

Kouzelný záběr, na kterém Ursula von der Leyenová v rozpacích neví, kam sednout. Charles Michel před ní má sice protokolárně přednost (díky za upozornění @M_Stasek), ale i tak je těžké v tom nevidět ze strany alfa samce Erdogana záměr. Něco jako Putinův labrador a A. Merkelová. https://t.co/c9FzzVBAHp — Viktor Daněk (@victorius) April 6, 2021

Na záběrech z uvítání německá politička s bezradným povzdechem zjevně překvapeně hleděla na dvojici mužů sedajících si do křesel a nechávajících jí místo na pohovce stranou. "'Ehm' je nový výraz pro 'takhle by vztahy EU s Tureckem vypadat neměly'," napsal s odkazem na reakci von der Leyenové německý europoslanec z frakce zelených Sergey Lagodinsky.

Oba lídři unijních institucí přijeli Turecku nabídnout posílení obchodních vztahů, které je však podle nich podmíněno zlepšením přístupu Erdoganovy vlády k lidským právům. Problém vidí EU například v březnovém tureckém odstoupení od Istanbulské úmluvy zaručující práva žen.

"Nejdříve odstoupí od Istanbulské úmluvy a teď nedají předsedkyni Evropské komise místo k sezení. Ostuda," napsala španělská šéfka druhé nejpočetnější europarlamentní skupiny socialistů Iratxe Garcíaová. Zatímco ona stejně jako řada dalších politiků či komentátorů se pozastavuje nad Erdoganovým "protokolárním machismem", jiní kritizují belgického šéfa unijních summitů Michela za to, že na odlišné zacházení s von der Leyenovou nezareagoval.

"Ne, nebyla to náhoda, byl to záměr. Proč předseda ER mlčel?" napsala Michelova nizozemská kolegyně ze skupiny evropských liberálů Sophie in 't Veldová. Svůj příspěvek na Twitteru doprovodila fotkou ze setkání Erdogana s předchozími šéfy unijních institucí Donaldem Tuskem a Jeanem-Claudem Junckerem, kteří stejně jako turecký prezident seděli v křeslech. Podle bývalého rakouského kancléře Christiana Kerna se od Erdogana podobné uvítání dalo čekat, Michel však ze sebe udělal "klauna".

Michelův kabinet podle bruselského webu Politico v reakci na negativní ohlasy uvedl, že protokolárně bylo vše v pořádku. Hlavním Erdoganovým hostem na jednání byl podle svého týmu Michel, kterého šéfka komise pouze doplňovala.