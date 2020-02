Egypt uctil bývalého prezidenta Mubaraka pohřbem s vojenskými poctami

V mešitě na východním předměstí Káhiry se s vojenskými poctami konal pohřeb bývalého egyptského prezidenta Husního Mubaraka, který zemřel v úterý ve věku 91 let v nemocnici, kde byl předtím operován. Obřadu se zúčastnil také současný prezident Abdal Fattáh Sísí. Rakev pak bude podle egyptské televize dopravena do čtvrti Heliopolis, kde bude Mubarak uložen do země.

Mubaraka svrhla revoluce v roce 2011 po jeho třicetileté vládě. Zda se Sísí pohřbu zúčastní, nebylo jisté. Prezident už v úterý kondoloval Mubarakově manželce a synům, země vyhlásila třídenní smutek. Mubarak má podle egyptských sdělovacích prostředků právo na vojenský pohřeb na základě zákona z roku 1975, který garantuje vojenské pocty všem velitelům, kteří se zúčastnili války s Izraelem v roce 1973. Mubarak byl v armádě jako velitel letectva a za války v roce 1973 řídil leteckou ofenzivu. Pohřeb se konal v Tantávího mešitě po poledních modlitbách. Agentura AP napsala, že mešita je pojmenovaná po polním maršálovi Husajnu Tantávím, který stál v čele vojenské rady, jež zemi vládla po Mubarakově svržení až do voleb v roce 2012, kdy Mubaraka vystřídal Muhammad Mursí. Související Říkali mu "Sfinga". Husní Mubarak vládl Egyptu 30 let, začínal jako pilot stíhaček Vedle rakve šli vojáci a Mubarakovi synové Gamál a Alá. Před rozlehlou mešitou se shromáždili Mubarakovi příznivci včetně obyvatel jeho rodné vsi Kafr al-Misilhá, která leží v nilské deltě. Někteří tvrdili, že v současnosti se jim žije hůř než za Mubarakovy vlády. Nejmladší Egypťané ale o Mubarakovi často hovoří jako o posledním faraonovi. Mubarak říkal, že v historických souvislostech bude považován za vlastence, který nezištně sloužil své zemi. Většina egyptských listů dnes otiskla Mubarakovy fotografie, televize vysílaly výňatky jeho projevů. Mubarak byl po svržení obviněn z vraždy účastníků protivládních demonstrací, ze zneužití moci a veřejných prostředků i z nezákonného obohacování. V roce 2013 byl propuštěn do domácího vězení ve vojenské nemocnici, následujícího roku ho soud zprostil viny a roku 2017 pak znovu v opakovaném procesu. Od roku 2017 byl na svobodě. Zemřel na jednotce intenzivní péče v nemocnici, kde se před několika týdny podrobil operaci, po níž se nezotavil.