Důležité je to, co nebylo vidět. Expert analyzuje "mrazivou" přehlídku v Moskvě

Tradiční vojenská přehlídka v Moskvě i přes značná omezení opět ukázala symboliku známou už z předchozích let. "Je to akce, která rezonuje v ruské společnosti a propojuje historické dědictví sovětského vítězství ve druhé světové válce se současností," říká bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michal Smetana.

Přestože na letošní přehlídce, při níž nezvykle sněžilo a rtuť teploměru se dotýkala nuly, bylo opět k vidění méně vojenské techniky i personálu, stále má podle analytika pro Kreml význam: "Pořád se účastní řada významných osobností, jak ruského politického života, tak z mála zbývajících mezinárodních spojenců Ruska. Jako propagandistická akce to bezesporu stále funguje, respektive na ty segmenty populace, na které míří Vladimir Putin, to určitě nějaký efekt má."

Ruská armáda je podle Smetany limitovaná, a to především ve zbraních: "Nyní je nucena tahat starou techniku ze svých skladů, protože ztráty jsou skutečně obrovské. Rusko ale stále má větší převahu co se týče lidské síly, tedy mužů, které je schopno vyslat na frontu. Nejedná se ale o dobře vycvičené, dobře vybavené, dobře velené ani dobře motivované jednotky," říká Smetana.

Prezident Vladimir Putin v úvodním proslovu před přehlídkou řekl, že Rusko udělá vše pro to, aby se vyhnulo globálnímu konfliktu. "Rozhodně věřím tomu, že si Rusko nepřeje globální konflikt, protože by z něho pravděpodobně nevyšlo dobře. Kdyby pro to ale chtělo udělat všechno, tak nezačne válku na Ukrajině, která skutečně má eskalační potenciál, aby z ní vznikl světový konflikt," komentuje Putinova slova bezpečnostní analytik.

Co dalšího ukázala vojenská přehlídka? Lze očekávat průlom na frontě? Co je teď ruským cílem a dělá Západ dost pro to, aby agresivní Rusko zastavil? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku nebo si jej pusťte ve své oblíbené podcastové aplikaci.