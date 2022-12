Elita ukrajinské armády. Piloti popsali svou práci, proti dronům z Íránu jsou bezzubí

Stovky ruských raket útočí na rozvodnou síť na Ukrajině. Ve vzduchu se tak odehrává letecká bitva, kvůli které trpí místní ekonomika, ale i obyvatelé potýkající se se stálými výpadky proudu. Navíc zemi ve vzduchu brání staré sovětské letouny Mig-29. A ty často nemají šanci sestřelit ani jediný dron nebo raketu.

Ukrajinský pilot v sovětském letounu pronásledoval ruské rakety blížící se k cíli. I když dvě z nich zaměřil, nemohl vystřelit. Blížily se totiž k velkému městu a útok by byl riskantní. Proto rakety "předal" vojákům pozemní protivzdušné obrany Ukrajiny, kterým se je podařilo zneškodnit.

Jednotky protivzdušné obrany se nacházejí v blízkosti měst a klíčové infrastruktury. Tam jsou nejvíc zapotřebí. Piloti se pak mimo ně snaží pokrývat další vzdušný prostor. "Je to náročný úkol. V Migu-29 staré generace, který sjel z výrobní linky ještě předtím, než Ukrajina v roce 1991 získala nezávislost na sovětské Moskvě, jsem nesestřelil jediný dron nebo raketu," popsal ukrajinský pilot Juice.

Podle pilotů totiž čtyřicet let staré radary nemohou odhalit moderní drony typu Šahed, protože k tomu nebyly navrženy. "Rakety i drony létají podél toku řek, aby byly co nejníže a zmizely z radarů. Pokud jsou dostatečně nízko, prostě zmizí. Pak se zase objeví, je to hra na kočku a myš," vysvětlil mluvčí letectva Jurij Ihnat s tím, že většinu raket a dronů proto nakonec sestřelí právě pozemní jednotky protivzdušné obrany.

Rusko svými raketami a drony cílí především na energetickou síť Ukrajiny, kterou se snaží zničit. Tvrdí, že rozvodná síť je legitimním vojenským cílem. Ukrajina se ale ohrazuje, že útoky jsou jasným válečným zločinem, protože mají přímý vliv na životy miliony lidí, kteří se kvůli nim ocitají v mrazivé zimě bez topení, elektřiny a tekoucí vody.

Podle šéfa ukrajinské vojenské rozvědky má ale Rusko zásoby vysoce přesných zbraní už jen na několik dalších velkých leteckých útoků. Ale i Ukrajinci přiznávají, že jsou jejich zásoby omezené, a to navzdory tomu, že jim Západ dodává systémy protivzdušné obrany.

Pro Ukrajince jsou tak stále klíčové systémy S-300 a BUK ze sovětské éry, ale i tyto zbraně docházejí. "Náš sovětský systém protivzdušné obrany se vyčerpává. Nemůžeme ho udržovat donekonečna, protože všechny unikátní náhradní díly těchto systémů se vyrábějí v Rusku," uvedl Jurij Ihnat. Ukrajině by tak výrazně pomohly další dodávky systémů protivzdušné obrany ze Západu.

Situace by se ale měla obrátit k lepšímu. Spojené státy totiž dokončují plány na dodávku svého systému protiraketové obrany Patriot. "Tyto systémy by byly významnou posilou a poskytly by Ukrajině ochranu proti balistickým střelám, které na ni útočí," uzavřel šéf ukrajinského výcviku vzdušné obrany Denys Smazhny.