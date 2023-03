"Situace je stabilně v pr..li." U Bachmutu jde lidem o život nejen kvůli bombám

Odvážný dobrovolník Jevhen Tkačov riskuje svůj život v ukrajinské Doněcké oblasti, aby lidé ve frontových obcích neumřeli žízní. Zatímco zničená města poblíž Bachmutu stále ostřelují ruské síly, Jevhen Tkačov vozí pitnou vodu místním obyvatelům, ale i zvířatům včetně toulavých psů a koček.

Dobrovolník v Časiv Jaru zachraňuje místní. Bez něj by trpěli žízní | Video: Rádio Svobodná Evropa

Obyvatelé města Časiv Jar nedaleko Bachmutu mají problém s vodou, už měsíc jim totiž ve městě žádná neteče. "Dodává se sem humanitární pomoc a dostatek potravin. Těch je hodně. Kromě toho se některé potraviny dají nahradit. Nějakou dobu se dá žít z těstovin, rýže nebo ovesné kaše. Ale vodu nahradit nemůžete. Žádná alternativa neexistuje. V zimě byl sníh a led, ale ten už teď není," popisuje Jevhen Tkačov, který dodává vodu asi 100 obyvatelům Časiv Jaru.

Dobrovolník vozil vodu i do Bachmutu předtím, než ho uzavřela ukrajinská armáda. Jevhen Tkačov jezdí autem pro vodu třeba do nedalekého vepřína, kde je artéská studna s čistou vodou. A to i přesto, že je jízda autem velmi nebezpečná. "Můžete jet v obrněném autě a být zabit, ale zároveň můžete rozvážet humanitární pomoc na kole a přežít," říká s klidem Ukrajinec.

O vodu nemají díky dobrovolníkovi nouzi ani místní zvířata. "Někteří lidé mají až dvanáct koz a čtyři nebo pět psů, jsou tu i toulaví psi. Kaluže vyschly, takže zvířata také potřebují vodu," vysvětluje Jevhen Tkačov s tím, že vodu do místních obcí bude vozit jak lidem, tak zvířatům do té doby, dokud zůstanou cesty otevřené.

Situace v Časiv Jaru se navíc nyní vyostřuje, před pár dny město evakuovalo ženy a děti. Náčelník místní vojenské správy Sergej Čaus aktuální situaci v oblasti označil za "stabilně v p*deli". K ruskému bombardování podle něj dochází neustále. Vysvětlil také, že minulý týden salva z ruského raketometu Grad zasáhla byty po celém Časiv Jaru, kde kvůli ruským útokům zůstalo už jen asi 1500 civilistů. Mnoho budov je navíc poškozených nebo zcela zničených.